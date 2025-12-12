El ADDA brilla en Alicante con la diversidad musical de su temporada para descubrir nuestros sonidos

Los ciclos son uno de los pilares del Auditorio de la Diputación de Alicante y por ello se enorgullecen de la diversidad musical que ofrecen las seis propuestas para esta nueva temporada. Con ella invitan al público de la provincia a descubrir sonidos, historias y talentos que forman parte de la identidad cultural del territorio.

Una variedad de propuestas que son un regalo perfecto para estas fiestas y que se pueden consultar en la página www.addaalicante.es. Estos van desde la cercanía del recital de cámara hasta los sonidos ancestrales de la música antigua, la tradición guitarrística de nuestra provincia, la energía del talento joven y el impulso comunitario de las bandas y orquestas.

Cada ciclo aporta una mirada distinta y complementaria, configurando un mosaico sonoro que invita al público a descubrir, aprender y disfrutar la música en toda su amplitud. Cada propuesta nace con el deseo de conmover, inspirar y acercar la música a todos, celebrando la creatividad y el espíritu musical que define a la provincia de Alicante.

El primero de ellos es el Ciclo de Cámara. Este regresa con una programación plural que reúne a destacados solistas alicantinos y valencianos en ocho conciertos concebidos para disfrutar de la música en su estado más puro. La cercanía entre intérprete y público convierte cada recital en una experiencia irrepetible. Una invitación a escuchar de otro modo.

En Almantiga se centran en la música antigua y barroca. Con él vuelven a abrir una ventana al patrimonio que nos ha acompañado durante siglos. Este ciclo lo pone en valor a través de instrumentos históricos y sonoridades que conectan con la riqueza cultural de las raíces del territorio. Un viaje al pasado para redescubrir la belleza atemporal de la tradición.

El ciclo La Guitarra es una de las señas de identidad del auditorio y un punto de encuentro para los amantes de este instrumento tan arraigado en la provincia.

El Ciclo Pedagógico-Familiar es una puerta abierta para que miles de niñas, niños, jóvenes y familias vivan la música desde dentro. Sus ocho conciertos, especialmente diseñados para despertar la curiosidad y el disfrute en familia, acercan el arte a nuevos públicos.

ADDA·JOVE reúne el talento emergente de los conservatorios Superior Óscar Esplá y Profesional Guitarrista José Tomás y de la Universidad de Alicante, además de acoger el Certamen Internacional de Interpretación Intercentros Melómano. Cerca de treinta conciertos donde jóvenes intérpretes encuentran un espacio profesional en el que crecer, compartir y proyectar su música. Un ciclo que impulsa el futuro.

La sexta propuesta es Nuestras bandas y orquestas, con ella recuerdan que la provincia de Alicante es un territorio de músicos. Este ciclo celebra cada temporada esa identidad musical única, reuniendo a las formaciones que llenan de música las comarcas en alrededor de treinta conciertos. Una tradición profundamente arraigada que sigue siendo motor cultural, escuela de vida y punto de unión para generaciones de músicos de la provincia.