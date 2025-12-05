Pedro, 70 años, suma 10.200 M de reproducciones con el grupo infantil de más éxito en España: "Todo por tocar con la guitarra"

Los intérpretes de Cantajuego en uno de los espectáculos de la gira de este veinte aniversario.

Hace veinte años si preguntabas por una taza, una tetera, una cuchara o un cucharón a nadie se le venía a la cabeza la melodía que se le acaba de cruzar ahora. CantaJuego creó una de las canciones infantiles en castellano más exitosas de la historia y está recorriendo España con una gira que llega ahora a Alicante. Su fundador Pedro Zaidman, promete que aún queda mucho.

Antes de pasar por el teatro Principal este domingo y al Palau de les Arts en Valencia el lunes, Zaidman repasa para EL ESPAÑOL un camino vivido "con mucha intensidad, alegría y mucha felicidad". En esta larga gira de celebración acaban de vender más de doce mil entradas solo en el Lope de Vega de Madrid este noviembre y diciembre.

Conseguir la meta de ser el artista infantil más visto en vivo en la historia de España "ha sido muy difícil", concede el creador. Zaidman valora la acogida actual ya que en "cada ciudad donde hacemos la función, la gente se queda muy contenta y nosotros muy felices".

Y en el repaso de los números que aúpan mundialmente a este proyecto Zaidman tiene uno favorito: los 12,2 millones de suscriptores. Este éxito digital les ha valido para recibir el Botón Diamante de YouTube. En esta plataforma, con los diez vídeos más vistos de la historia copados por canciones infantiles en inglés, su canal acumula 10.200 millones de visualizaciones

Zaidman lo aterriza a lo práctico cuando concede que "la cantidad de kilómetros que hemos hecho en carretera". Un dato que basta imaginar al ver las diferentes ciudades españolas. "Todos los fines de semana 300, 400, 500, 600, 700 km, durante 20 años eso son muchos kilómetros".

A lo largo de estas dos décadas, más de tres millones de espectadores han disfrutado de CantaJuego en vivo, con más de 18 temporadas girando ininterrumpidamente. La compañía realiza más de 135 conciertos al año y recorre más de un centenar de ciudades.

Si esto es posible, como recuerda Pedro Zaidman, mucho tiene que ver el impulso con la multinacional japonesa Sony: "Nos dio el empujón que necesitábamos para abrir las puertas de las grandes superficies".

A ellas les enseñó a colocar su producto en los expositores físicos. "Era algo diferente, no había dónde ponerlo" porque no era ni un videojuego ni un vídeo, ni una película. Una enumeración que le lleva al histórico Soy una taza. con 1.933 millones de reproducciones.

Más allá del éxito bailable, CantaJuego se ha enfocado en la educación en valores. Un pilar sobre el que Zaidman subraya su labor en temas de ecología, destacando que "hemos grabado un capítulo donde trabajamos mucho la ecología y estamos muy por la labor del planeta".