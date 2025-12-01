Estos son los conciertos de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante para esta Navidad y su Ciclo de invierno

La música en la ciudad de Alicante tiene el nombre de la Banda Sinfónica Municipal. La formación ahora presenta los conciertos para Navidad y los que tiene previstos para empezar el 2026. Un despliegue en el que contará con la mejora de medios que este lunes ha anunciado el Ayuntamiento.

Este mes de diciembre la Banda tiene previsto actuar en tres conciertos que culminarán el día 22 con el Extraordinario de Navidad en el ADDA a las 19 horas. Estos forman parte de la programación de conciertos estable que realiza a lo largo del año.

La prueba la muestran esta misma semana con el que ofrecen este viernes a las 11 horas dentro de las Matinales de la Banda. En este caso, en la Casa de la Música del Centro Cultural Las Cigarreras rendirán homenaje al 200 aniversario del nacimiento de Johann Strauss a las 11 horas.

La siguiente cita de la Sinfónica Municipal antes de despedir el año en el Auditorio de la Diputación será el domingo 14 también en Las Cigarreras a las 12 horas.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha avanzado a través de una nota que "en breve los músicos de la Banda Municipal dispondrán de estas tabletas que nos habían solicitado y también de 18.000 euros para la compra de instrumentos que necesitan sustituir".

El Ayuntamiento invertirá 66.550 euros para la compra centralizada de 55 tabletas con las que podrán leer partituras y que estarán acompañadas por los accesorios necesarios. Entre ellos, los lápices digitales, pedales de paso de página, fundas para protegerlas y programas para lecturas de partituras.

Beldjilali ha explicado que "desde la Concejalía de Cultura vamos a continuar modernizando y mejorando las condiciones de nuestra banda tal y como nos habíamos comprometido". En este sentido, también ha anunciado que se creará una nueva plaza para 2026 con la que se aumentará la plantilla actual de 52 músicos clase A.

Y el futuro

El próximo año ya tienen cerradas las fechas de su Ciclo de Invierno que incluye siete actuaciones en Las Cigarreras y en el ADDA. El primero de ellos será el domingo 11 de enero en Cigarreras con los jóvenes intérpretes de la Brass Academy. Como todos los de este programa, será a las 12 del mediodía.

El domingo 18 de enero lo dedicarán a los compositores músicos de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante donde actuará de solista Ramón López Ruano. Este será en el ADDA como también lo será el del domingo 1 de febrero.

Siguiendo con los jóvenes intérpretes estarán el domingo 8 de febrero en la Casa de la Música. Ese día actuarán junto a los ganadores de los premios extraordinarios del Conservatorio de Alicante.

El domingo 15 de febrero volverán al Auditorio de la Diputación con Juan Miguel Romero como director invitado y Olivia García como la solista de clarinete.

El salto al domingo 8 de marzo los devuelve a las Cigarreras donde estarán con los ganadores del Concurso de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana en la sección de la Vega Baja.

Y el cierre del invierno llegará con su vuelta al ADDA el 22 de marzo. Una cita en la que estarán con los ganadores de la academia Clarinetíssim.