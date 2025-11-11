El Low 2026 ya tiene nueva sede, Torrevieja: estos son todos los detalles

Este agosto Benidorm despedía la decimoquinta edición del Low y no sabía que sería la última. El conflicto entre el festival y la nueva concesionaria del Guillermo Amor terminó con la búsqueda de una nueva ciudad en la provincia de Alicante. Y Torrevieja será ahora la nueva sede en 2026.

Este martes el Ayuntamiento y la promotora Baltimore presentan lo que será la nueva edición con un avance de los primeros artistas que subirán a los escenarios entre el 31 de julio y el 2 de agosto. De esta forma terminan el que ha sido un largo fin de semana de suposiciones entre diferentes ciudades de la provincia para acoger la cita.

El Low es uno de los diez mayores por cantidad de público que se organiza en España, como así señala el anuario de la asociación de promotores musicales. Los 67 conciertos celebrados el pasado julio en Benidorm reunieron a 69.000 espectadores. Pero eso queda ahora en la historia del festival.

El reto es ver cómo Torrevieja es capaz de acoger esa cantidad de público. De momento, cuentan con las 7.000 entradas que se habían vendido ya para la siguiente edición. Queda por ver cuántas se mantendrán una vez estos primeros compradores conozcan el nuevo destino.

