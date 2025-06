Josep Vicent dirige desde Alicante la orquesta nominada a seis Grammy: "Si ya has levantado el edificio, es muy importante culminarlo"

Relajado, sin nada de ansiedad, se presenta Josep Vicent. El director está a punto de marchar para el festival de Liubliana y antes concede una entrevista a EL ESPAÑOL para hacer balance de sus diez años al frente del ADDA, los cinco de la orquesta titular y su último disco: Not anxious at all.

Sentado en el porche de su casa, Josep Vicent se emociona al repasar los temas escogidos para la última grabación. Con las anteriores en dos años, ha conseguido seis nominaciones a los Grammy y los Grammy Latino.

Un éxito global que impulsa una visión de futuro en la que destaca el trabajo hecho y el que queda por hacer: "Si ya has levantado el edificio, es muy importante culminarlo". De ahí que presume que la orquesta se ha construido sobre cimientos sólidos.

Y eso es posible gracias al apoyo de la Diputación de Alicante, con el presidente Toni Pérez y el diputado de cultura Juan de Dios Navarro ejerciendo ahora de padres del proyecto. La orquesta no solo ha logrado ya la repercusión internacional de los premios, sino que también incrementa su acción en los pueblos de la provincia, acercando la música a quienes no pueden desplazarse.

Josep Vicent considera el proyecto de ADDA Simfònica como un "valor de futuro" para la tierra y las generaciones futuras, influenciando a los jóvenes músicos para que vivan su realidad. El balance entre ambas es un valor que, una vez iniciado, debe ser culminado.

Su compromiso con un lenguaje propio y la libertad creativa lo evidencia en este último disco, que describe como una fantasía y un sueño que fusiona sin límites la música clásica, el jazz, la música popular y la música contemporánea.

El punto de partida del trabajo era The age of anxiety de Leonard Bernstein, grabado con el pianista Josu de Solaun. A él decidieron sumar piezas como El elefante y el payaso de Paquito D'Rivera, la Suite de Jazz de Shostakovich, o Quiet City, todas ellas abiertas a la diversidad.

Y Josep Vicent aparta la presión de buscar nuevas nominaciones porque enfatiza que "nunca ha tenido la ambición de ganar galardones", considerándolos una "acción baladí" y factores externos al proceso creativo. Lo que sí le emociona es lograr ser los únicos en ser nominados en categorías tan diversas como la contemporánea, clásica, jazz y música instrumental.

Esta versatilidad es testimonio de su compromiso con la calidad en cualquier estilo y de ser una formación de músicos con las "ventanas y puertas abiertas" a nuevas influencias.

El proyecto de ADDA Simfònica, que inició con el objetivo de difundirse más allá de Alicante, ha logrado consolidar una importante gira por Japón. Esta gira asiática, planificada durante un año, incluirá dos conciertos consecutivos en el icónico Suntory Hall de Tokio entre el 27 de octubre y el 10 de noviembre, acompañados por el pianista Martín García.

Pero esta misma semana estarán en el Festival de Liubliana. El lunes con un proyecto de gran formato como La Creación de Haydn con Fura dels Baus y el miércoles con El Amor Brujo de Falla. Citas como la de 2024 en el francés Berlioz que llevan la marca Alicante a auditorios de referencia mundial.

Josep Vicent describe su papel no como gestor, sino como un "trabajo creativo y de dirección artística y musical". Su motor es la necesidad creativa y la ilusión, sin límites geográficos o estilísticos. La cultura, para él, debe ser un puente de unión.

El director presume ya de que la discografía de ADDA Simfònica es extensa, con discos que, además, se filman para adaptarse a la difusión total que se espera en las plataformas digitales. Con ellas, añade, se multiplica la visibilidad de la orquesta y de su sede en Alicante.

Si eso es lo que puede disfrutar cualquiera en cualquier parte, la parte única de la orquesta es su programación de temporada en el auditorio. Con ella busca una calidad sublime que sirva de "revulsivo para el aprendizaje y el deseo de mejorar" de la orquesta.

La nueva temporada, bajo el lema Viaje a Ítaca, promete un recorrido por emociones y estilos, con la participación de estrellas internacionales como Gustavo Dudamel y Martha Argerich.