JKbello ya piensa en volver a la edición 2026 del Benidorm Fest: "Soy sexi hasta hablando de hacer crochet con tu abuela"

JKbello juega con la idea de volver a concursar en el Benidorm Fest, donde este año se convirtió en la revelación al lograr un tercer puesto tras Melody y ser el favorito del jurado. Este viernes estará en la provincia de Alicante dentro de la gran fiesta del Euroclub, la mayor cita para seguir la final de Eurovisión. Y llega con canción nueva y misma actitud: "Soy sexi hasta hablando de hacer crochet con tu abuela".

"Para mí es un orgullo poder presentar la canción en concierto en Benidorm, que ha hecho que ponga el pie en la industria musical realmente", cuenta vía telefónica. Allí llegó como tapado con un tema urbano y con la experiencia de haber concursado en Cover night de La 1. Y de ahí salió con fuerzas para conquistar el verano gracias a los más de 3,5 millones de reproducciones de VIP.

"El público de allí es maravilloso y me ha dado tantas cosas", agradece. También lo tendrá que conquistar con la misma intensidad con que lo hizo en invierno: "Después del Benidorm Fest he notado muchísimo el cariño de la gente y el amor y todo".

Le será fácil devolverlo a ese nivel porque "soy muy intenso, en general pa' to', la verdad. Yo soy intensísimo para todo, para bien y para mal". Eso es lo que traslada en las canciones que escribe para "hablar un poco de mis vivencias o de mis sentimientos", intentando "no caer en lo típico" porque "me gusta hablar de situaciones más reales o que puede vivir cualquier persona".

Si en VIP "hablaba de un amor a primera vista, más en tono sinvergüenza", con La copia "habla de que has vivido una relación bonita con una persona, te ha dejado y está con otra persona que quiere parecerse a ti". Y puntualiza que "la canción no es desde el despecho, es desde un punto de vista que ya se ha superado todo".

Un cambio de punto de vista que aplica porque "quería salir un poco de lo que es VIP". Si bien recalca risueño que "soy sexi hasta hablando de hacer crochet con tu abuela" porque "J Kbello es un alter ego que siempre se siente sexy, todo sobre el escenario, pero también hace música que habla de muchos temas".

La copia "es una canción más bailable, con un fondo un poco más triste, pero cantado de una manera feliz". "Escribo canciones para contar historias y que la gente se pueda sentir de alguna manera representada con eso", remarca.

Un camino en el que le acompañan otros artistas, como Blas Cantó, quien se presentó a Eurovisión en 2021, tras la suspensión por la pandemia. "Componer con él es un gusto", asegura sobre un proceso en el que da un paso adelante en su recorrido en el que ha ido "componiendo canciones con él, para él y para otros artistas".