Este es el plan de Fira Alacant para convertirse en la arena de conciertos más grande del sudeste de España

Alicante tiene la ambición de ser centro de atracción de las grandes giras de conciertos que recorren el mundo. Pero para serlo hace falta un espacio. Y ahí está Fira Alacant con un proyecto en el que está ya trabajando para atraerlos. Su director Alejandro Morant promete que tendrá la arena de conciertos más grande del sudeste de España.

La idea, como explica en esta entrevista a EL ESPAÑOL, la empezó a pensar desde que entrara en el cargo a inicios de 2023: "Empezamos a retomar ideas desde el plan estratégico y empezamos a plantear nuevas funciones". Y en una de ellas se aborda "competir contra el nuevo sistema de conciertos de grandes eventos musicales".

Y ahí tenían claro que, a diferencia de experiencias anteriores, trabajarían en interiores. "En outdoor hay mucha competencia, hay muchos festivales al aire libre, así que volvemos a aprovechar las instalaciones que tenemos cerradas", explica. Basta ver el Spring, que estuvo en tres ediciones una década atrás, el Low, el Rockanrola y más.

En las instalaciones de Fira Alacant cuentan con el pabellón 2 en el que cuentan con 15 000 metros cuadrados, un espacio con capacidad entre 12 000 y 14 000 personas, según sus cálculos. "No existe ningún espacio cubierto que tenga esa capacidad", destaca Morant, "pero no solo en Alacant: ni en Murcia, ni en Albacete".

La excepción en la Comunitat Valenciana estará en la capital con el Roig Arena, que está en construcción y que se espera que abra en septiembre de 2025. ¿Su capacidad? 18 600 para conciertos gracias a los 32 000 metros cuadrados repartidos en ocho plantas.

Entonces, ¿si Fira Alacant ya tiene el espacio disponible, por qué no están ya ofreciendo conciertos? La respuesta está en la acústica. Cuando se decidió abrir esta línea se contrató un estudio para analizarlo para saber la reverberación del pabellón, un aspecto clave: "Hay una reverberación bastante alta, entonces hay determinados artistas que no trabajan en esas líneas si la acústica no es la ideal".

El pabellón de Fira Alacant que planean adaptar para acoger conciertos. Iván Villarejo

Por suerte es un aspecto para el que también tienen solución. "Se encargó un anteproyecto de coste de inversión y estaría en torno a 400.000 euros", avanza. De esa forma se conseguiría "insonorizar el pabellón" y ajustarlo para esas exigencias técnicas.

Fira Alacant depende de la Generalitat, igual que lo hace Feria Valencia, y "no vamos a hacer una inversión si no tenemos capacidad de amortizarla". Por ello "hemos tenido varios reuniones con algunos productores y a lo largo del 2025 comenzaremos a tomar decisiones". Como explica, las obras en sí solo requieren de un mes.

Morant recuerda la importancia del contexto: "Tenemos que garantizar que hay una viabilidad económica, sobre todo después de la dana, que hay mayor control de las inversiones". En ese plan de viabilidad estima que entre cuatro y seis eventos al año amortizan la inversión.

Y antes de esas reformas ya están negociando la llegada de festivales de electrónica para este mismo 2025. Con estos eventos Morant confía en que la acústica se puede ajustar de modo que pueden abrir ya esta línea de música e ir entrando en las rondas de negociación de otras giras.

"Estamos cerrando fechas", confirma Morant para el último trimestre con promotores de conciertos de electrónica. "Les han gustado las instalaciones y las condiciones", señala orgulloso. Y ahí recalca que este "es un espacio cerrado en el que ya tiene todos los servicios: los aseos no son móviles, no son de plástico, tenemos restaurantes dentro del espacio, además de que se puede reforzar en food trucks".

La localización

Entre esas condiciones que atraen a los promotores hay una que destaca en particular, la ubicación. Fira Alacant, entre la capital y Elche, no está en zona urbana. Un factor que interesa a los organizadores después de las suspensiones por los problemas con los vecinos que ha habido con el Bernabéu en Madrid.

"Estamos fuera y no colapsaríamos las ciudades", valora Morant, "tenemos dos mil plazas de aparcamiento, que eso también facilita mucho el servicio a lo largo de este tipo de eventos. Por lo tanto, creo que va a ser difícil que puedan competir a la altura de IFA".