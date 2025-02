Marvin es de Alicante y uno de los diez mejores cantantes de bolero del mundo: "El amor es el cimiento en la vida"

Tenía 12 años y un disco de Luis Miguel cambió su vida. Las canciones de amor han marcado su pasión por la música donde Marvin Labara ha conseguido que una de sus canciones está entre las diez mejores del concurso internacional Bolero vivo organizado por México: "El amor es el cimiento en la vida".

En 2023 la Unesco inscribió este género como patrimonio inmaterial de la humanidad, una petición que el gobierno norteamericano celebró con un certamen para fomentarlo el verano de 2024. "Es un género que no va a morir nunca", destaca.

Febrero es un mes intenso para este cantante, con varias citas en torno al día de San Valentín para seguir transmitiendo su pasión por el género. "Tienes que haber vivido experiencias en tu vida para poder comprender el bolero en su plenitud", razona, "tanto positivas como negativas".

Si el bolero "es el amor y también es desamor", una de sus bases "es la pasión". "Por lo tanto", añade, "el sexo viene de la mano con eso" aunque concede risueño que "también hay sexo sin amor y amor con sexo. Hay que saber diferenciar eso".

Al reflexionar sobre ello, la mirada de Labara está pensada para todos los públicos. "El amor es el cimiento sobre lo que se sustenta al final la vida. Y tiene muchas formas: el de pareja, el familiar, de madre, de hijo…".

Una enumeración en la que piensa también en lo que se siente por "tus amigos, el amor hacia un sueño, hacia la música". "El amor se viste de muchas maneras", reitera, "pero al final lo que impera en esta vida son los cimientos por los que se construye. El vivir es el amor".

Ese ideario es el que aplicó cuando encontró la oportunidad de su vida en el grupo de Facebook El bolero en España. En él mencionaban un concurso que "quería dar a conocer nuevos boleros, decir al mundo que hoy en día también se sigue escribiendo bolero, que no es un género de antaño".

Un gesto que rompe con la tendencia habitual de fomentar los clásicos, de los que puntualiza que "hay que agradecer mucho al pasado y las canciones que han perdurado el tiempo".

El cantante razona que "es un estilo que también he dicho muchas veces que nunca está de moda, pero que nunca pasa de moda". Y cree que su vigencia se debe precisamente a eso, a que no ha explotado "al 100%".

Jóvenes y clásicos

Temas como Bésame mucho o Perfidia "han perdurado en el tiempo y hoy en día hay gente que las sigue defendiendo, sigue interpretándolas y sigue escuchándolas". Precisamente, añade, "porque hay gente más joven que las está cantando".

De ahí que recalque que es un género "que está vivo" y "si puedo contribuir con nuevas composiciones a ese género, pues bien, contribuyo". Eso es lo que hizo con Amarte hoy, el tema que eligió el jurado en esta competición "entre más de 250 propuestas de 14 países distintos que participaron".

Lograr entrar en esa lista y ser el único español entre ellos celebra que sirva para que "la gente tenga más curiosidad de conocerme en los conciertos". "Al final eso es lo que aún me llena, los conciertos, que haya gente que coincida lo que tú estás contando en las canciones con sus sentimientos y creas una conexión", agradece.

Y si eso lo logra, que el público se rinda a su voz por "la conjunción de mi estilo al cantar y al componer", también espera que este premio le permita "tener un currículum que me permita abrir alguna puerta que otra para llegar a componer para otros".

El gozo de escribir

"Cantar me encanta, me encanta cantar mis canciones y demás, pero escribir canciones es algo que me llena tanto que, por supuesto, me encantaría que otros cantaran mis canciones", reitera.

Un largo camino que se inició cuando su tío le puso en el coche la casete de Romances, el gran éxito en Estados Unidos de Luis Miguel. "Cuando escuché esa voz y esos arreglos y esa manera de interpretar el romanticismo, dije, yo me quiero dedicar a esto", recuerda.

Luego vinieron duros años de formación como adolescente para cantar y, poco más tarde, empezar a componer. El éxito en el certamen mexicano le sigue animando para crecer y le encantaría optar al Benidorm Fest, "todo lo que premie la creación me tiene ganado".