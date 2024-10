Paquito D'Rivera tiene 16 Grammy y graba en Alicante su nuevo proyecto: "El entusiasmo aquí es especial"

"Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón", cantaban Los payasos de la tele en la España de los años 70 y 80. Con ellos trabajó mucho antes un joven Paquito D'Rivera antes de ganar multitud de Grammy y que ahora graba en Alicante su homenaje a aquellos cómicos.

Sentado en su camerino durante el descanso en los ensayos, Paquito D'Rivera recuerda aquella relación a la que dedicó la pieza The Elephant and The Clown, que interpretará este viernes con el ADDA Simfònica.

"Es un poema sinfónico que yo escribí dedicado a tres artistas españoles que hicieron muy felices a los niños y a los no tan niños hasta principios del año 60, o 59, en mi país natal, Cuba", recuerda sonriente el clarinetista.

A sus 76 años, se le ilumina la cara cuando habla del niño que fue y que trabajó en el circo que tenían Gaby, Fofó y Miliki. "Hice algunos dúos con Gaby y con Fofó, que era tan simpático", apunta. Y de aquello nació una larga amistad.

Así fue como le contaron que "Fofó le escondió una vez el elefante al domador, al entrenador, y después le convenció de ir a hacer la denuncia a la estación de policía". "Y entonces dice ahí al agente que estaba de jefe de la Policía de guardia: señor, me han robado. Ah, ¿sí? ¿Y qué le han robado? ¿La cartera y el reloj? No, me han robado el elefante", explica risueño.

Aquella anécdota le volvió a la mente tras la muerte en 2012 de Miliki. "Cuando él murió me puso muy triste porque yo lo quería mucho —los quiero mucho a los Aragón— y escribí El elefante y el payaso dedicado sobre todo a Fofó, pero a todos los hermanos Aragón".

Esta es una de las dos piezas que compuso que le traen de vuelta al auditorio ADDA, donde también participó en el premiado internacionalmente Ritmo. "Esta es la primera vez que se graban en disco", destaca sobre las elegidas para este viernes.

Y lo hace precisamente aquí, de todas las orquestas y auditorios donde podría haberlo hecho el ganador de 5 Grammy y otros 11 Grammy Latinos, porque " el trabajo con esta orquesta es muy especial, porque es que la orquesta y Josep son muy especiales".

"A mí me fascina trabajar, por llamarla de alguna forma, con la ADDA Simfònica", reitera el músico. "La orquesta es maravillosa y el director es percusionista y eso ya es una ventaja desde el punto de vista rítmico", añade, "fue inolvidable".

De los dos temas que tocó en Ritmo, Spain y Armando's Rhumba, valora que "los arreglos que escribió Emilio Solla para la orquesta, pienso que a Chick Corea le hubiera gustado mucho escucharlo". Quizás tanto como él mismo porque "fui muy feliz".

Y por eso añade que "sabía que Emilio escribía bien, pero no tan bien". De hecho, aunque fue nominado a los premios de la música americana por ello, "fue injusto que no le dieran el Grammy aquel. Pero bueno así funciona el negocio este. Para nosotros tiene un Grammy doble porque, la verdad, que el trabajo fue perfecto".

D'Rivera es muy claro al valorar la formación alicantina: "La orquesta es muy entusiasta, cosa que no es común en la orquesta sinfónica. Hay orquestas sinfónicas de esas que a veces son un sufrimiento, que pueden ser muy buena, pero ellos son tan aburridos y tan poco cooperativos…".

En contraste a esos ejemplos están las virtudes que ve en ADDA Simfònica: "En este caso Josep, su director y toda la orquesta, es gente de todos lados. Esa es otra cosa buena, la variedad, la inclusión, hay muchas mujeres en la orquesta también".