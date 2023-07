La Bien Querida: "La reina Letizia es más de 'indie' y eso nos honra"

La Bien Querida es una de las mejores letristas de España y llega a la ciudad de Alicante para demostrarlo una vez más con Paprika. Su entrada en los sonidos latinos no la aparta del indie, el género del que valora que la reina Letizia es embajadora "y eso nos honra".

Eso es lo que podrá ver el público que acuda a su concierto en acústico que presenta este miércoles. A su guitarra y su voz se sumarán las de David Rodríguez para transformar la tendencia latina que ha marcado con sencillos como Esto que tengo contigo o La cruz de Santiago. "Es un volver al origen de la canción porque todas las compongo con guitarra", cuenta.

La apertura a bachatas y boleros son una prueba para Ana Fernández-Villaverde de que "nunca le he tenido ascos a ningún género y a ningún ritmo porque desde el principio de mi trayectoria se ha visto que en todos los discos me voy por un lado, me voy por otro". Y sin dar bandazos se ha convertido en un hito del indie en España, porque como apunta, así sigue apareciendo en las listas de las plataformas musicales.

[La Bien Querida confiesa en 'El Hormiguero' su divertido encuentro con la reina Letizia: "Es muy graciosa"]

Ese es el género en el que también se identifica la reina Letizia, como apunta. Con ella se ha encontrado en un par de ocasiones, aunque puntualiza que "no la conozco, no es mi amiga". En ellas sí ha hablado de música y aprecia que "es una persona bastante culta, que le interesa mucho la música independiente, el cine independiente… Todo lo que sea el culturetismo. Vamos, que es más de indie que de mainstream, pero en todos los ámbitos artísticos".

Ese interés de la monarquía lo agradece porque lo sitúa dentro de un aprecio por "la cultura de verdad, la auténtica, la hecha con sentimiento". "Y eso, pues hombre, nos honra, hay que destacarlo", remarca.

En su caso lo tiene fácil porque su labor como La Bien Querida es valorada por la crítica, aunque ella recibe esos reconocimientos con modestia. Un trabajo constante que dirige su voluntad de "reinventarse" después de siete discos y estar al tanto de los "ritmos que están en auge".

[La Bien Querida en Alicante: "¿Canción romántica? Yo no soy una romántica"]

Una tendencia al alza que, recuerda, no se ha dado siempre: "Los dominicanos también me cuentan que la bachata hace unos años ni en la República Dominicana tampoco estaba bien vista porque era como de las clases muy bajas muy bajas y de los suburbios y de los barrios. Pero ahora sí, ahora sí se han comido el mundo".

Un razonamiento que la lleva a que "todas las cosas buenas las inventan la gente humilde: son los de donde salen todas las ideas. Y luego los ricos de Occidente se aprovechan de ello y ellos son los que hacen dinero".

A su paso por el ciclo Atardeceres Larios que se celebra en Málaga y esta semana en Alicante, espera seguir encontrando esa acogida positiva que ha tenido Paprika desde su lanzamiento. "La gente lo ha tomado muy bien porque al final La Bien Querida son letras, son emociones, melodías. Y da igual como vista las canciones".

Sigue los temas que te interesan