La directora del museo de Villena pidió en un informe un vigilante y custodia de las llaves: "Un punto débil importante"

El robo del tesoro de la Edad de Bronce que custodiaba el Museo de Villena está destapando los diferentes informes que denunciaban los diferentes y variados problemas de seguridad del centro. En uno de ellos, preparado por la directora Laura Hernández y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se detallan siete puntos y se alerta de la importancia de los mismos.

El documento preparado por la responsable del MUVI se envía el 14 de junio de 2024 tiene como "Resumen informe de Seguridad MUVI Policía Autonómica". La fecha es determinante porque un día antes se abrían las puertas de este espacio que ha llegado a aspirar este 2026 a ser el museo europeo del año.

En el texto del correo, la directora se dirige a dos de los concejales que forman parte del equipo de Gobierno municipal de coalición: "Adjunto un informe que he hecho con las actuaciones que de [sic] recomiendan en el informe de la policía autonómica".

A través de esos siete puntos, se destapan todas las vulnerabilidades que tenía un espacio diseñado sobre una antigua fábrica, la Electro Harinera Villenense. El edificio se construyó para esta compañía a principios del siglo XX y lo adquirió el Ayuntamiento en 2004.

En el primer punto, titulado "Cámara acorazada", enumera que hay que "instalar 1 pulsadores de seguridad, implementar detectores sísmicos en paredes, techo y suelo, adecuandr el nivel de resistencia de la puerta a los niveles de seguridad de sus muros perimetrales (la existente carece de certificación)".

El segundo punto se refiere a la "Sala Domótica". Al igual que la anterior, también indica que hay que instalar un pulsador de seguridad y añade diversos aspectos técnicos. Entre ellos, que el equipo grabador tendría una "apertura mediante combinación numérica, que deberá ser desconocida por quien opere el centro".

La sala José María Soler, que recibe su nombre por el arqueólogo que descubrió el Tesoro de Villena, recoge la necesidad de "instalación de detectores sísmicos en sus muros medianeros, suelo y techo". En esta también se menciona que "resultaría conveniente que los ventanales del perímetro exterior de la sala fueran protegidos con rejas o cierres metálicos".

El informe continúa abordando diferentes aspectos técnicos, como que las puertas de acceso "deben ser blindadas con resistencia nivel V o P6B en función de que sean opacas o acristaladas". O que en la sala de máquinas de climatización se tendría que "implementar algún tipo de cierre metálico".

Son los dos últimos puntos los que destacan su importancia tras el robo del tesoro cometido este 27 de agosto en tan solo un minuto y medio, según las primeras investigaciones y dentro de una tendencia mundial de asaltos a centros, que en España han sufrido también en Badajoz y Albacete.

La falta de seguridad

En la vigilancia, la directora pide la "implementación de un servicio de un vigilante de seguridad permanente las 24 horas, los 365 días del año". Es decir, que la apertura del centro se realiza sin que el mayor tesoro de la Edad de Bronce en Europa cuente con un sistema con el que se habría podido "comprobar ipso facto avisos del sistema de seguridad y comunicar a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

En el siguiente punto, y asumiendo que se ha abierto sin ese vigilante, la directora recalca que "el acceso al museo, si este no cuenta con vigilante de seguridad, debe hacerse por personas designadas por el Ayuntamiento o la Directora del museo".

Y ahí alerta explícitamente; "Se quiere hacer constar en este punto que las llaves deberían de estar ubicadas y custodiadas en la Sede de la Policía Local de Villena, donde deberían de firmar la recogida de las llaves y la entrega de estas (libro). Nadie debe de disponer de llaves, pues este es un punto débil de seguridad muy importante".

El Ayuntamiento de Villena ha reconocido a EL ESPAÑOL a lo largo de estas semanas que existían informes en los que se analizaban estas cuestiones y recalca que "las medidas aplicadas son las de la auditoría de seguridad previa a la apertura del museo".