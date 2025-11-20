Los artistas de Alicante abren sus estudios y animan a "en lugar de comprar una lámina de Ikea, comprar obra original"

Los artistas de la provincia de Alicante tienen este fin de semana uno de los más intensos del año. Abren sus puertas desde el viernes y hasta el domingo para enseñar cómo son sus estudios de trabajo "y romper barreras". Y así también quieren animar a la gente a que "en lugar de comprar una lámina de Ikea, comprar obra original".

Este es el tercer año de una propuesta que empezó con tres estudios, como recuerda Ana Pastor, y que ahora contará con dieciséis espacios en los que se presentan ochenta y un artistas. Un salto del que bromea al decir "ni siquiera sabíamos que había tantos artistas en la provincia".

Con esta propuesta totalmente organizada por ellos mismos, sin el apoyo de ninguna institución hasta el momento remarcan, buscan “que se abra al público para que aumente la capilaridad", ese llegar a toda la sociedad.

"Porque siempre confiamos en que venga un coleccionista y compre obra", prosigue Perceval Graells, "pero en otras ciudades esta también la gente de a pie que se compra una obra aunque sea pequeña". Con esta propuesta "lo bonito es que estamos todos mezclados, artistas consagrados con otros que están empezando".

La edición del año pasado ya fue un éxito, como valoran. Un millar de personas pasaron por los once estudios que entonces participaron. Tres días intensos en los que además el público compró un centenar de obras. Este año, con una mayor presencia, esperan superar esas cifras.

Así esperan seguir animando a que "la gente pierda la vergüenza de ir a los estudios y comprar obra a muy buen precio". Como detalla Pastor, la media se mueve entre los ciento cincuenta y los trescientos euros, pero hay piezas desde cinco euros hasta las que valen miles.

"Es una manera de ver cómo trabajamos", cuentan en una asamblearia presentación ante los medios en el estudio de Perceval Graells. Ella es quien insiste en que esta "es una forma de romper la barrera de la idea de que el artista está trabajando aislado".

De hecho en las redes sociales ya saben que hay interés: "Que seamos muchos genera más expectativas al público, es hacer un plan diferente". "Recibimos muchos mensajes de la gente que tienen curiosidad", cuenta una de las artistas que forma parte de esa muestra del entramado de la provincia procedentes de Elche, Santa Pola, Monòver o Sant Joan, entre otros.

María Perceval recuerda que esto surge "por tener la posibilidad de tener espacios cercanos al público, porque hay muchos institucionales, pero iniciativas así no hay". "Educar la mirada y la sensibilidad es otro de los objetivos que se marcan, igual que desjerarquizar", añaden.

¿Y dónde ir?

Perceval Graells y Pastor concluyen señalando "que esto sale de la necesidad porque no hay galerías en Alicante, mientras que en Murcia hay un entramado de galerías y espacios".

Este es el listado completo de estudios y artistas:

Estudio Bañuls: Miguel Bañuls, Pepe Gimeno, Juan Fuster, José Manuel Cámara, Andrea Landa, Garbis Hofman, Mar García Torregrosa y Masttimeglass.

Estudio Eduardo Lastres y Elena Aguilera: Eduardo Lastres, Elena Aguilera y Ana Casanova.

Estudio Jaume Marzal: Jaume Marzal, Carme Jorques, Conchi Romero, Isabel Rico, Liliana Leal, Elisabeth Perestrelo, Marina Iborra y Salvador Galán.

Estudio Morán Berruti: Morán Berruti.

Estudio Delfín: Rubén GoMo (Radioboy+), Aurora Domínguez, Gustavo Valiente, Fornier, Aitana de nit y Bagdad workshop.

Estudio Cifo Fango: Juanjo Cifo, Isabel Cumbrera, Itziar Espadas, Jana Peringer y McClay.

Estudio Aguado24: Carolina Diego, Ana Pastor, Miriam M. Guirao, Luisa Pastor, Lucía Morate, Massimo Pisani y Candela Prumm.

Escuela de escritores: Alba Ferrández, Pilar Sala, Gertrudis Rivalta y Helena Garrote.



Estudio Perceval Graells: Perceval Graells, Aurelia Masanet, M Dolores Mulá, Cayetano Ferrández, María Chana, Juan Carlos Nadal, Dionisio Gázquez y Hans Some.

Estudio La Lokal: Noelia Keller.

Estudio La Elèctrica: Segimon Vilarasau, Paloma Blanco, Reme Perini y Juan F. Navarro.

Estudio Jaibo-Videogenic: José Luis Navarro, Adán Aliaga, Beatriz Freire, Laura Garví y Sergi Hernández.

Estudio Juanjo Hernández: Juanjo Hernández, Mari Pau Pellín, Paco Aracil, Elvira Pizano y Toni Magro.

Estudio Dolor Amor: Loli Moloni, Andrea Moreno, Jose Such, Pablo Bellot, Hunter87 y Kribi Heral.

Estudio DelgadoDavid: Delgadodavid, Aurelio Ayela, Juan Carlos Rayas, Marisa González y Pepe Pétalo.

Estudio Mariam Cremades: Mariam Cremades, Jabalenzuela, Mariano Gutiérrez, Antonio Gálvez, eliaSere y Javier Pastor.