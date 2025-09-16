Elio lleva de Elche a Bulgaria la imaginería política de Cuba: "Me gusta ser subversivo"

El artista Elio Rodríguez con una de las obras que llevará a la exposición en Sofía. Cedida

Postales desde el Otro Lado, la nueva exposición de Elio Rodríguez, acaba de abrir sus puertas este lunes en la galería Atelier 28 de Sofía, Bulgaria. Y allí se exhibirá hasta el 15 de octubre de 2025. La muestra transforma carteles de cine en "postales" pintadas a mano, revelando contradicciones y el humor de la vida cubana. El título, irónico, evoca un lugar distante o las complejidades de la vida diaria.

Elio Rodríguez regresó a su pasado cubano para esta exhibición. "De Cuba salí definitivamente hace 20 años cuando vine para España", comentó el artista. Antes, vivía intermitentemente en Estados Unidos, pero ahora reside en Elche. La muestra es "una especie de recuento" de su trayectoria artística en la pintura, más allá de sus cuadros, escultura e instalaciones.

El artista se inspira en la iconografía de carteles políticos. Menciona la Guerra Civil española, el realismo socialista (chino, soviético) y el cine norteamericano. "Esta posibilidad de exhibir en Bulgaria era algo diferente," explicó. Nunca había expuesto en Europa del Este, un país con fuerte tradición de realismo socialista.

Rodríguez aprovecha referentes del pasado para hablar del presente. "El pasado no presenta peligro para nadie", afirma. Utilizar imágenes "canonizadas" permite una mejor conexión con el público. "Las imágenes que la gente ya conoce no representan un peligro para la gente".

Sus referencias españolas incluyen carteles de la Segunda República y la Guerra Civil, además de Goya y Velázquez. En cuanto a Cuba, utiliza carteles de los años 50 pre-revolución o vitolas de tabaco del siglo XIX. "Siempre busco referentes que yo sé que no son inocentes", dijo.

El doble sentido es clave en su obra. "El humor y el doble sentido en mi obra está siempre", señaló Rodríguez. "Yo no hablo, sino susurro", añadió. Prefiere no explicar las obras para permitir la interpretación del espectador, dejando "opciones" abiertas.

Las obras de Sofía incluyen textos de boleros de los años 30, con frases machistas o violentas. En un cartel parecen "inofensivos". A menudo, los textos están en búlgaro o ruso, ofreciendo diferentes lecturas. "Siempre me gusta jugar con esos juegos de las referencias culturales".

Las obras de Elio tienen una "apariencia inocente", pero ocultan una intención "subversiva". "Las mías son como una cebolla, tienen diferentes capas", describió. Invita a los visitantes a descubrir guiños y repensar la obra. "Me gusta ser subversivo", concluyó. El humor es "más reflexivo" pero, a la vez, "muy subversivo".