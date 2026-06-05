Agentes denuncian el "odio" de los profesores tras el empujón: "Les dicen a los niños que la Policía pega"

Carteles contra la Policía colgados en un centro educativo de Muro de Alcoy. JUPOL

La agresión de un policía nacional a una profesora jubilada mientras se manifestaba en Valencia el pasado domingo ha provocado una ola de críticas al cuerpo, que denuncia una persecución y criminalización desproporcionadas.

La cuarta semana de huelga ha estado marcada por el viral empujón del agente a la mujer de 68 años. Más allá del expediente que se le ha abierto dentro del cuerpo y de la denuncia de la víctima, compañeros del agente consideran que la situación se está utilizando como "una cortina de humo política" que ha traspasado los límites de la denuncia social para caer en la incitación al odio.

El delegado provincial de sindicato JUPOL en Alicante, David García, denuncia que "en muchos colegios se están poniendo carteles que incitan al odio y no tienen ningún tipo de sentido".

Así, asegura que en las clases les están diciendo a hijos de policías que la Policía "les pega por defender sus derechos y la educación".

Para el delegado de JUPOL, esto puede generar que "se exponga a los hijos de policías y que puedan ser señalados por compañeros y profesores".

Sobre el polémico empujón, JUPOL defiende que será la Justicia quien decida si el agente actuó de manera desproporcionada. Para el delegado, se está "ajusticiando públicamente a un compañero sin saber todo el contexto".

"Es como si detienen a un profesor por pederastia y, por ello, decimos que todos los profesores son pederastas; no podemos juzgar así", sostiene.

El malestar entre el cuerpo es generalizado, pues muchos agentes critican la disparidad de criterios, señalando que las agresiones diarias contra policías suelen silenciarse, mientras este caso se expone públicamente de forma desproporcionada.

"Lo que nos duele también es que a nosotros nos agreden todos los días con armas de fuego, con navajas, con machetes; hace poco, en Madrid, un compañero recibió 17 puñaladas en el pecho. Pero a eso no se le da amplitud", compara García.

Con todo y como representante de un sindicato, reconoce y defiende el derecho a manifestarse para lograr una mejora de las condiciones laborales.

Y recuerda que en esas manifestaciones hay dispositivos policiales para garantizar la seguridad. "Nosotros también somos padres de niños que están en el colegio y, como sindicato, apoyamos totalmente cualquier reivindicación laboral, pero una cosa no quita la otra", aclara.

Intención política

En su opinión, gran parte de la repercusión es una "cortina de humo para desviar la atención de lo que está saliendo a la palestra estos días", indica en alusión a los escándalos de corrupción que se están sucediendo en el panorama político.

Por ello, sorprende aún más a JUPOL que se esté hablando más de un empujón que de otros casos sangrantes dentro del propio cuerpo, "como el del jefe superior de Canarias, que era el comisario al frente del aeropuerto de Barajas con el caso Delcy".

"Lo ascendieron, ha vuelto a salir ahora en el sumario y, sin embargo, ni lo han cesado ni lo han apartado del servicio; sigue en su puesto de trabajo. Ya han pasado nueve días y ahí sigue. ¿Por qué no se critica ni se le da importancia a esto?", cuestiona para concluir García.