Juanfran Pérez Llorca rompe una lanza por los docentes pero advierte: "No aceptaremos torpedear la educación"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, combina el apoyo al profesorado en huelga por la enseñanza pública en la Comunitat Valenciana con una crítica feroz a los sectores más radicales: "No aceptaremos torpedear la educación".

El jefe del Consell ha querido separar la labor profesional de los actos de protesta violentos. "Lo primero que quiero decir es que yo rompo una lanza a favor de todos los docentes, maestros y profesores de la Comunitat Valenciana", ha arrancado Pérez Llorca. Y ahí destaca que la región cuenta con "una gran plantilla" que trabaja diariamente para "garantizar el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas".

Sin embargo, el presidente se ha mostrado tajante al condenar comportamientos que considera ajenos a la profesión. "Estoy convencido de que ningún maestro, ningún profesor se identifica con aquellos que filtran el domicilio de la consellera y de su familia", ha denunciado. Y ha asegurado que se han registrado incidentes donde se habría "secuestrado" a representantes sindicales en edificios públicos hasta altas horas de la madrugada.

Para Pérez Llorca, estas acciones no tienen cabida en un proceso de negociación abierto. El presidente ha lamentado que, mientras se trabaja en mesas de diálogo, existan grupos con "más interés en confrontar y en agitar que verdaderamente en pactar y en firmar".

"Critico y cuestiono a aquellos que están más centrados en crispar, en tensionar, que verdaderamente en arreglar", ha insistido. En su opinión, el uso de grupos de WhatsApp o Telegram para "alentar actos vandálicos" o difundir informaciones falsas a los medios solo busca "romper el consenso".

En cuanto a las reivindicaciones concretas, el jefe del Consell defiende que su Gobierno ya ha dado pasos significativos. "Se han bajado las ratios, se han subido los salarios a los profesores", ha recordado, asegurando que la oferta valenciana es incluso "más alta que la oferta que han firmado en Cataluña".

El presidente ha enumerado diversas mejoras que, según afirma, ya están presupuestadas. Entre ellas, destaca un "plan de infraestructuras educativas como nunca se había hecho" y un plan de climatización para colegios e institutos que "no existía" anteriormente.

"Todas y cada una de las reivindicaciones que ha hecho el sector educativo se han tenido en cuenta, se han estudiado y se han presupuestado", ha afirmado con rotundidad. Según Pérez Llorca, en los "seis o siete puntos" planteados por los sindicatos, la Generalitat ha presentado mejoras, cesiones y propuestas de entendimiento.

Ante el inicio de las pruebas de la PAU en la Comunitat Valenciana este martes, el presidente ha sido especialmente firme. Aunque espera que se desarrollen con "absoluta normalidad", ha lanzado una advertencia directa: "Utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro para hacer una presión sería una línea roja".

Pérez Llorca ha concluido que no aceptará negociaciones bajo ese tipo de medidas, calificando de "contradictorio" que se intente "torpedear la educación en un momento tan determinante" para las familias si el objetivo común es, supuestamente, mejorar el sistema educativo.