Peligra la EBAU en la Comunitat Valenciana con 250 profesores que se niegan a convocar los tribunales: "Renunciaremos en masa"

La EBAU de 2026, al borde del precipicio en la Comunitat Valenciana. Tras días de huelga indefinida por parte del profesorado, el sector, no conforme con las respuestas de Consellería, opta finalmente por endurecer sus acciones y no convocar los tribunales, necesarios para la realización y corrección de exámenes de las pruebas de la EBAU.

En este sentido, la asamblea de profesorado corrector de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana, integrada por más de 250 especialistas, ha hecho público un comunicado al que ha tenido acceso en primicia EL ESPAÑOL, en el que expresa su profundo malestar ante la situación actual del sistema educativo y el bloqueo en las negociaciones de la huelga docente.

El colectivo denuncia la “incapacidad” de la Conselleria de Educación para atender las necesidades de la educación pública valenciana, tanto en lo que respecta al alumnado actual como al futuro de las propias pruebas de acceso. Según el comunicado, la administración no ha mostrado disposición a negociar ni a introducir mejoras planteadas por la mayoría del profesorado, representado a través de los sindicatos.

Entre las principales reivindicaciones, el profesorado señala problemas estructurales en el Bachillerato, como ratios elevadas incluso en las propuestas de mejora, la supresión de grupos en la modalidad artística, la falta de adecuación de las aulas, el “menosprecio” hacia el valenciano y el currículo, así como la existencia de tutorías no remuneradas y una creciente sobrecarga burocrática que, según afirman, está provocando un notable desgaste entre los docentes.

Medidas previstas

En este contexto, el profesorado encargado de corregir las PAU plantea medidas de presión que podrían afectar directamente al desarrollo del proceso evaluador. Entre ellas, se contempla la no asistencia a la constitución de los tribunales —muchos previstos para el mismo día 2 de junio—, la renuncia colectiva en el momento de su formación y la posibilidad de adoptar acciones más contundentes relacionadas con la evaluación del alumnado.

El comunicado también incluye una crítica dirigida a las universidades públicas valencianas (UJI, UPV, UA, UV y UMH), a las que acusan de mantener una postura de “silencio” y escasa solidaridad. Aunque reconocen apoyos puntuales desde algunos departamentos o facultades, reclaman un respaldo institucional firme tanto al profesorado corrector como al alumnado, que constituye la base de estas instituciones.

Pese a la contundencia de las medidas anunciadas, la asamblea insiste en que su objetivo no es perjudicar al estudiantado ni a sus familias. Subrayan que se trata de reivindicaciones “no políticas”, orientadas a garantizar una educación pública de calidad. No obstante, advierten de que la falta de respuesta efectiva por parte de la administración y el limitado apoyo institucional les obliga a adoptar estas decisiones.

El conflicto se produce en un momento clave del calendario académico, lo que añade incertidumbre sobre el normal desarrollo de las PAU en la Comunidad Valenciana y sitúa el foco en la necesidad de una solución negociada a corto plazo.