Profesores de bachillerato amenazan con poner un 10 a todos los alumnos si Conselleria no respeta su derecho a huelga

Los profesores de la Comunitat Valenciana no pueden más. Esta es la sensación que transmiten estos últimos meses tras reivindicar salarios dignos y mejores condiciones en varias manifestaciones.

En este contexto, y tras seguir sin recibir respuestas por parte de Conselleria, docentes de segundo de Bachillerato han advertido ahora de una medida sin precedentes: y se plantean otorgar la máxima calificación a todo el alumnado si consideran que se vulnera su derecho a la huelga.

“Es algo que estamos planteando seriamente”, explican a EL ESPAÑOL fuentes directas del profesorado. Según detalla, la medida sería una respuesta directa a los servicios mínimos impuestos por la Administración, que consideran “abusivos” y que, a su juicio, obligan en la práctica a continuar con procesos clave como la evaluación final.

El detonante está en la evaluación de segundo de Bachillerato, un curso especialmente sensible por su vínculo con la EBAU y el acceso a la universidad. “Si nos obligan a poner notas saltándose el derecho a huelga, le pondremos a todos los alumnos un diez”, advierte el docente.

La iniciativa, de llevarse a cabo, tendría un impacto que iría más allá del ámbito autonómico. “Sería una bomba”, señala. “Todos los alumnos de la Comunitat Valenciana tendrían una nota superior al resto de comunidades y pasarían por encima de todos. El conflicto afectaría a nivel nacional”.

Desde el profesorado denuncian que la situación ha llegado a un punto límite tras semanas sin acuerdo. “Estamos muy cabreados. Ya no sabemos qué más hacer”, lamentan, insistiendo en que la propuesta refleja el grado de desesperación del colectivo.

La huelga indefinida, convocada por sindicatos educativos, comenzó tras el bloqueo en las negociaciones con la Conselleria, en un contexto marcado por reivindicaciones laborales y organizativas. Desde entonces, los servicios mínimos fijados por la Administración han sido uno de los principales focos de conflicto, especialmente en los cursos que implican evaluaciones decisivas.

Por el momento, la Conselleria no se ha pronunciado sobre esta posibilidad, que fuentes educativas consideran extrema pero que evidencia la creciente crispación en el sector. Mientras tanto, el pulso entre docentes y Administración continúa sin visos de solución inmediata.