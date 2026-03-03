Este es el colegio más sobresaliente de Alicante, según ranking: un centro con 50 nacionalidades

El Colegio Internacional Newton College, ubicado en Elche, figura como el mejor centro educativo de la provincia en un ranking nacional que destaca a los 100 colegios más sobresalientes de España. El listado lo sitúa como referencia en Alicante y subraya su carácter internacional, donde conviven cerca de 50 nacionalidades en un mismo campus.

Elegir colegio es una de las decisiones más determinantes para cualquier familia. No se trata solo de aprobar exámenes, sino de formar personas preparadas para un mundo cambiante, competitivo y global.

La oferta educativa es amplia y diversa: pública, concertada, privada, nacional o internacional. A menudo, uno de los factores clave es la cercanía al domicilio. Pero cuando se analizan proyectos pedagógicos, idiomas, resultados y proyección internacional, el foco cambia.

En la provincia de Alicante hay varios centros que rozan el sobresaliente. Así lo recoge otro artículo de EL ESPAÑOL, titulado 'Los 100 mejores colegios de España', en el que aparecen varios colegios alicantinos entre los más destacados del país.

Este diario realiza, por noveno año consecutivo, un análisis de los colegios organizados en función de sus proyectos educativos, su calidad, su internacionalización y su innovación.

El ranking de los 100 mejores colegios de EL ESPAÑOL clasifica los centros en tres categorías diferentes: 'sobresalientes', 'innovadores' e 'internacionales'. Este artículo se centra en la primera categoría. Y entre los 50 centros más sobresalientes, hay 3 de Alicante.

El primero de ellos es el Colegio Internacional Newton College (30), que se consolida como uno de los grandes referentes de la educación internacional en España.

Su proyecto integra en un mismo itinerario el currículo británico, el sistema educativo español y el Bachillerato Internacional (IB). No son compartimentos estancos, sino un modelo coherente que acompaña al alumno desde su primer año de vida hasta los 18.

Centro privado, laico y mixto, apuesta por una enseñanza que combina exigencia académica y formación en valores. El aprendizaje activo, la indagación y el pensamiento crítico forman parte del día a día en las aulas.

La diversidad es otro de sus rasgos diferenciales. En el campus conviven estudiantes de casi 50 nacionalidades, lo que convierte el entorno escolar en una experiencia multicultural real. No es solo aprender idiomas, es vivirlos.

Otros colegios sobresalientes

El ranking también incluye al Lady Elizabeth School (33), un centro británico internacional situado en la Marina Alta. Con 38 años de trayectoria desde su fundación en 1987, se caracteriza por su marcado perfil global.

Más de 60 nacionalidades comparten aulas en este colegio donde el inglés es la lengua vehicular. La inmersión lingüística es total, lo que garantiza una competencia sólida en este idioma desde las primeras etapas educativas.

Otro de los nombres propios es el El Limonar International School Villamartín (47), ubicado en San Miguel de Salinas. Este centro sigue el Currículum Nacional de Inglaterra y Gales y escolariza a más de 600 alumnos de entre 3 y 18 años.

Su enfoque prepara a los estudiantes para acceder tanto a universidades españolas como internacionales, reforzando una formación académica orientada a la proyección exterior.