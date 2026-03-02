Más de 1.300 alumnos de Alicante participan en la Ciberliga de ciberseguridad de la Guardia Civil

Guardias civiles imparten una charla formativa sobre ciberseguridad y la Ciberliga en un instituto de Alicante.

Más de 1.300 alumnos de 4º de la ESO participarán a partir de este lunes en la VII National Cyber League (Ciberliga), la competición de ciberseguridad de la Guardia Civil en la que participan por primera vez 42 centros de la provincia de Alicante.

La competición ha arrancado este lunes su fase clasificatoria en la modalidad Pre-Amateur, una iniciativa orientada a fomentar el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías entre los estudiantes.

La Ciberliga también cuenta con la modalidad Amateur, para estudiantes universitarios y de formación profesional, y la modalidad Profesional dirigida a agencias policiales internacionales y a empresas privadas.

Los primeros centros en realizar las pruebas han sido los Institutos de Educación Secundaria Les Salines de Calpe, Enric Valor de El Campello y Los Montesinos–Remedios Muñoz de Los Montesinos.

La fase clasificatoria se desarrollará desde hoy y se prolongará hasta el próximo 13 de marzo.

Esta edición supone la primera participación de la Comunidad Valenciana en la Ciberliga.

En la provincia de Alicante se han inscrito 343 equipos, integrados con 1.333 estudiantes de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), procedentes de 42 centros educativos.

La Guardia Civil busca a los dos mejores equipos del territorio valenciano, que accederán a la fase final en abril en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, en Aranjuez (Madrid).

Los equipos mejor clasificados en la final recibirán importantes premios, principalmente material informático de uso didáctico destinado a mejorar su rendimiento académico y su formación tecnológica.

Las pruebas consisten en retos de ciberseguridad como rastrear números de teléfonos de supuestos estafadores a través de motores de búsqueda, rastrear IPs de webs fraudulentas o buscar coincidencias entre correos, analizar imágenes para comprobar si han sido manipuladas o realizadas con IA y extraer metadatos para buscar sus coordenadas GPS, entre otras.

Los desafíos simulan situaciones reales que los jóvenes pueden encontrarse al navegar por Internet, "lo que permite aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno práctico y competitivo", indica la Guardia Civil.

"Para superar las pruebas, los equipos deberán poner en práctica sus conocimientos tecnológicos, las habilidades digitales, la capacidad de análisis y el trabajo en equipo", añaden desde el instituto armado.

Durante el desarrollo de la fase clasificatoria, los centros contarán con la presencia de expertos de la Guardia Civil en ciberdelincuencia.

Los participantes recibirán una conferencia sobre el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías, una explicación teórica sobre herramientas prácticas de autoprotección digital y orientación para la resolución de los ciber-retos planteados.