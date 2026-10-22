Silvia, Pablo y Vanessa, antes de la sesión a los ojos más bonitos de Alicante. M. H.

Silvia y Vanessa tienen los ojos más bonitos de Alicante: "El consejo para ganar es ir dormida"

Silvia Guerrero García y Vanessa Pastor tienen los ojos más bonitos de Alicante. Así lo proclama una selección hecha en Instagram por el fotógrafo Pablo Cortés. Llegadas desde Elda y Elche, bromean antes de empezar la sesión que "el consejo para ganar es ir dormida".

La iniciativa en Instagram del fotógrafo estaba abierta a cualquier tipo de persona, como contaba a EL ESPAÑOL. Y si bien se esperaba que quien ganara fuera una mujer porque fueron muchas más las candidatas, lo que no anticipó es que hubiera un reñido empate resuelto en el último minuto.

"Estaba ganando Silvia hasta el último segundo, que entró un voto para Vanessa y al final hubo un empate", confiesa Pablo. "Para nada me lo esperaba; las probabilidades son muy, muy pequeñas. No sabía qué haría si había un empate", añade.

Pasada una larga semana de votaciones entre sus seguidores sobre fotografías en blanco y negro solo centradas en los ojos, toca recibir el premio: una sesión de estudio. Y ambas llegan a primera hora del lunes agradeciendo que la dana Adam no haya afectado a sus respectivas localidades.

Ambas llegan sin maquillar, como les ha pedido Pablo. Ninguna de ellas se presentó con elaboradas sesiones fotográficas previas. Silvia Guerrero cuenta que conoció el certamen por medio de una amistad y decidió participar de manera espontánea.

"Me mandó el enlace un amigo y me hice la foto al salir de la ducha; fue un poco en plan coña, la verdad, llevaba hasta un peluche en la cabeza", explica entre risas Silvia. "Al final todo el mundo te dice que qué ojos más bonitos tienes, pero poco más, no tenía muchas expectativas", reconoce.

Vanessa Pastor envió su propuesta recién levantada tras la insistencia de su entorno. "Me lo pasaron y me dijeron: 'Tienes que apuntarte que seguro que ganas'", recuerda.

"Les pasé la foto de buena mañana y con la cara dormida", asegura. Más tarde confesó el apuro que le dio verse en la animación que preparó Pablo con los candidatos finales que había escogido: "Gracias a Dios no me vi en el vídeo, sinceramente, porque la foto era recién despertada".

El triunfo une a dos perfiles muy distintos ante el objetivo fotográfico. Para Vanessa Pastor, posar no resultaba un terreno desconocido, ya que contaba con experiencia previa en el sector.

Ojos claros vs marrones

"He hecho de modelo de maquillaje, de pestañas e incluso para una marca de trajes de pirata de Moros y Cristianos", enumera Vanessa.

En el extremo opuesto se encuentra Silvia, para quien esta distinción supone su estreno en este ámbito. "Nunca jamás había hecho nada de modelaje; para mí esto es totalmente nuevo y superdivertido", afirma con entusiasmo.

La noticia del doble triunfo provocó multitud de anécdotas en el entorno familiar de ambas. En el caso de Vanessa, la genética le jugó una baza única en su hogar. "En mi casa la única que tiene los ojos claros soy yo; todos los demás los tienen marrones", comenta.

El apoyo familiar

Silvia vivió momentos cómicos con su familia, ya que su hermana también participó en el proceso. "Mi hermana tiene unos ojos amarillos increíbles y pensaba que ganaría ella, pero mandó la foto tarde para la final. Mi madre está súper flipada con que haya ganado", revela.

El impacto de la convocatoria tomó por sorpresa al propio organizador. "Me sorprendió mucho que me contactaran medios de información de interés nacional", asegura. "Durante dos o tres semanas mis amigos solo me preguntaban por los ojos; me llegaron a decir que lo habían escuchado por la radio en Barcelona", apunta Vanessa.