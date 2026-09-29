El Consell busca consolidar su 'hub' audiovisual: reabrirá la escuela en Ciudad de la Luz y unifica la captación de rodajes

La Generalitat Valenciana quiere recuperar en el complejo cinematográfico de Ciudad de la Luz su antiguo Centro de Estudios dentro de las propias instalaciones de Aguamarga. El anuncio lo oficializó ayer el presidente del Consell, Juanfran Pérez Llorca, durante el Debate de Política General celebrado en las Cortes Valencianas, donde avanzó la puesta en marcha de una estrategia integral para el sector que contempla la creación de una Film Commission única para toda la Comunitat Valenciana, una nueva convocatoria de ayudas a rodajes y un ambicioso plan de formación audiovisual.

La decisión de reactivar la parte académica en los mismos platós responde a una exigencia directa del mercado: las grandes superproducciones internacionales que han copado la actividad de los estudios en el último año han echado en falta profesionales formados sobre el terreno para cubrir la alta demanda de personal técnico que requieren estas producciones de gran formato.

Esta iniciativa busca corregir el vacío que dejó el cierre del histórico Centro de Estudios Ciudad de la Luz (CECL). Aquella institución, adscrita a la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y gestionada por la empresa pública Prosegui, cesó definitivamente sus actividades en los platós alicantinos en diciembre de 2014, cuando la liquidación del complejo y la drástica reducción de la aportación del Consell obligaron a trasladar a sus más de doscientos alumnos de Comunicación Audiovisual y titulaciones propias a los campus universitarios de Elche y Sant Joan.

El modelo que ahora se proyecta busca distanciarse conceptualmente de la actual Film School de Ciudad de la Luz -más orientada a cursos intensivos, masters y capacitaciones puntuales de la mano de entidades como la ESCAC catalana- para rearmar un espacio educativo permanente y plenamente integrado en el ecosistema operativo de los platós.

El objetivo prioritario es nutrir a la industria de una cantera inmediata de auxiliares de cámara, carpinteros de decorados, electricistas, iluminadores, profesionales de sastrería o técnicos de posproducción sin tener que recurrir a la importación masiva de equipos desde otras regiones o países.

El plan de formación se erige como el pilar operativo de una arquitectura institucional que se completará con la esperada creación de la Comunitat Valenciana Film Commission. Hasta la fecha, el trabajo de atracción y asistencia a los rodajes ha recaído sobre la fragmentación de oficinas municipales como la Alicante Film Office.

Estas oficinas locales han demostrado un alto grado de eficacia colaborando con superproducciones como la nueva versión en imagen real de Enredados impulsada por Disney, Venom 3 o los proyectos del cineasta Guy Ritchie, la industria exigía una ventanilla única a nivel autonómico.

La nueva Film Commission unificada permitirá simplificar los trámites burocráticos, homogeneizar las tasas y la gestión de permisos en espacios naturales o infraestructuras autonómicas, y comercializar la marca Comunitat Valenciana de manera cohesiva en los principales mercados internacionales como Cannes, la Berlinale o el American Film Market.

Esta reestructuración administrativa vendrá acompañada de una nueva convocatoria de subvenciones y ayudas al rodaje diseñadas en estricto cumplimiento con la normativa comunitaria que ya bloqueó los estudios durante más de una década por ayudas incompatibles con las leyes de Competencia de la UE.

La Generalitat busca afianzar un marco de incentivos predecible y transparente que complemente la deducción fiscal del impuesto de sociedades a nivel estatal -que contempla retornos del 30% para el primer millón de euros de gasto y del 25% para los siguientes-, garantizando la seguridad jurídica y evitando cualquier atisbo de las ayudas de Estado ilícitas que motivaron la sanción de la Comisión Europea en 2012 y el posterior cierre del complejo.

El impacto económico avala esta apuesta. Solo en el primer semestre del año, la actividad ligada a las grandes producciones ha generado más de 4.100 pernoctaciones en hoteles de cuatro y cinco estrellas en la ciudad de Alicante, dinamizando el empleo y los servicios locales.

En este contexto, la consolidación de Ciudad de la Luz como motor económico del audiovisual no ha estado exenta de tensiones políticas. El reflote del complejo se ha convertido en un terreno de disputa entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central por atribuirse el éxito de la reactivación de las instalaciones.

Mientras que desde el Ejecutivo autonómico se reivindica la gestión directa, la inversión propia y el diseño del plan estratégico que ha devuelto los rodajes de Hollywood a los platós alicantinos, desde el Gobierno central se resalta la inyección de los fondos europeos de reconstrucción y el papel del marco fiscal estatal como las verdaderas palancas del resurgimiento.

Al margen de las discrepancias partidistas, el anuncio realizado en las Cortes por Pérez Llorca marca la hoja de ruta para dotar al complejo de la estabilidad industrial, la seguridad jurídica y el capital humano capacitado que le permitan operar a pleno rendimiento de forma permanente.