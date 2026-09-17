"Es mi localización favorita del mundo": el equipo de Disney se rinde ante Ciudad de la Luz tras rodar 'Enredados'

La adaptación en acción real de la película Enredados (Tangled), una de las superproducciones más ambiciosas de la compañía Disney, encara sus últimas semanas de rodaje en las instalaciones del complejo audiovisual Ciudad de la Luz en Alicante.

En la presentación oficial celebrada este jueves en los propios estudios, la consellera de Innovación, Marián Cano, junto al equipo directivo y creativo del filme, ha desgranado los hitos de una producción con la que valoran que se sitúa la Comunitat Valenciana en el mapa cinematográfico mundial.

El proyecto ha movilizado un gasto directo superior a los 40 millones de euros en la economía alicantina, alcanzando una cifra de impacto indirecto estimada en 120 millones de euros. Unas cifras que se consiguen con una aportación directa de Generalitat de 5 millones.

Desde que el equipo se instalara en el complejo el pasado mes de febrero, se ha movilizado a más de un millar de personas y se han formalizado más de 2.500 contrataciones entre profesionales, técnicos y servicios locales.

"La apuesta de Disney representa una de las mayores inversiones audiovisuales que hemos acogido en los últimos años", ha remarcado la consellera Marián Cano durante su intervención. Y así ha subrayado que este rodaje, que se ha prolongado de las siete semanas previstas a nueve, demuestra la capacidad de la región para competir al máximo nivel internacional.

"Las películas pasan y los rodajes fluyen, pero el prestigio permanece; cada producción internacional que elige la Comunitat Valenciana se convierte en un gran embajador de nuestra tierra", afirma la consellera. La prueba es cómo Ciudad de la Luz ha recibido Venom 3, de Sony y Marvel, mientras que Valencia ha recibido Andor, del universo de La guerra de las galaxias.

Cano defendió la necesidad de "fomentar la colaboración público-privada para apoyar proyectos de gran envergadura que generan empleo de calidad, formación y reputación global".

El director Michael Gracey se muestra entusiasmado con las posibilidades que le han brindado los platós alicantinos. "Estábamos determinados a hacer algo en lo que se sintiera un mundo real, combinando paisajes naturales con platós construidos, y en Ciudad de la Luz encontramos todo lo necesario para hacerlo posible", explicó el cineasta.

Gracey ha elogiado calurosamente el desempeño del personal local: "Nos hemos encontrado con un nivel de pasión, dedicación y talento extraordinario. Trabajar todos juntos ha hecho que esto no sea un trabajo ordinario, sino algo verdaderamente extraordinario. Gran parte del equipo ya expresa sus ganas de volver".

"Máxima calidad"

La productora Kristin Burr es tajante al comparar Alicante con otros destinos donde ha filmado a lo largo de su carrera. "En los últimos diez años, esta es una de mis localizaciones favoritas de todas en las que he trabajado en el mundo. He estado en infinidad de proyectos sin las condiciones técnicas adecuadas o donde todo era un desastre; aquí, en cambio, hemos dispuesto de la máxima calidad".

Burr, declarada fanática del diseño de producción, ha alabado las instalaciones de Ciudad de la Luz definiéndolas como "los platós más cuidados e imponentes" en los que ha rodado, destacando la perfecta integración entre los artistas internacionales y el talento español.

La ejecutiva de producción física, Diane Sabatini, relató que descubrió las ventajas de Alicante mediante un viaje de localización promocional y ha destacado el firme respaldo gubernamental recibido. "Para una película de estas dimensiones no basta con tener bonitos paisajes; necesitas infraestructuras, platós, talleres y técnicos cualificados. Sin el apoyo institucional de las autoridades locales no habríamos podido materializar esta alianza en un mercado global tan competitivo".

Orgullo al trabajar

En esa misma línea, Jessica Virtue, representante del área de asuntos creativos de Disney, subrayó la responsabilidad que supone adaptar el legado del cuento de Rapunzel y la película animada a la acción real. "Este ha sido un lugar idílico. La gente aquí no solo es inteligente y talentosa, sino que se siente orgullosa de trabajar en el cine, un factor humano que se percibe de forma evidente en la gran pantalla".

Entre las principales ventajas organizativas del complejo, Gracey y Burr han valorado en particular la cercanía de los estudios al núcleo urbano de Alicante, a solo 15 minutos de distancia, en contraste con la hora o más de otras localizaciones. Como único punto de mejora, señalaron la conveniencia de incrementar en el futuro las conexiones y vuelos directos con el aeropuerto alicantino. La película tiene fijado su estreno cinematográfico para el 31 de marzo de 2028.