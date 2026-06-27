El nuevo programa de À Punt para recorrer la Comunitat Valenciana en bici: las mejores rutas de verano

La presentadora Gemma Payà se pasa a la bicicleta en su nuevo programa en À Punt.

À Punt arranca su programación de julio con una apuesta firme por el deporte saludable y el territorio. El próximo miércoles, 1 de julio, a las 22:45 horas, se estrena Valencians sobre rodes, un formato dedicado a los amantes del ciclismo.

Bajo la conducción de la periodista y ciclista Gemma Payà, el programa ofrecerá semanalmente las mejores rutas y paisajes de las tres provincias valencianas. Esta producción, a cargo de TVBGN Production y Surf Channel en colaboración con À Punt, contará con una primera temporada de trece capítulos de 50 minutos cada uno.

El programa no se limita al aspecto deportivo. Cada entrega propone una ruta cicloturista donde la naturaleza se entrelaza con la gastronomía local y las historias de los habitantes de los municipios visitados.

Entre los escenarios confirmados para esta temporada se encuentran enclaves de gran valor paisajístico como la Vía Verde del Serpis, La Serranía, la Vía Xurra, la Ruta del Vino Bobal o les Fonts de la Marina Baixa.

El estreno de este miércoles pondrá el foco en la Marina Alta. La aventura comenzará en la playa de l'Almadrava, en Els Poblets, un punto marcado por el legado romano y la brisa del Mediterráneo.

Desde allí, Gemma Payà pedaleará por el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva y se adentrará en el interior hacia la Vall de Gallinera, conocida por sus cerezos. El recorrido también explorará el pasado morisco en el despoblado de l’Atzuvieta, en la Vall d’Alcalà.

El tramo final del primer episodio promete dureza física con el ascenso al Port de la Vall d'Ebo. La ruta culminará en Benimaurell, en la Vall de Laguar, ofreciendo vistas espectaculares desde el balcón natural del Barranc de l’Infern.

Gemma Payà es una cara conocida para la audiencia de À Punt, tras su paso por programas como Tàp Zàping y Som de casa, además de su faceta como podcaster en Ben Motivats!. Para la presentadora, este proyecto ha sido un descubrimiento emocional donde los verdaderos protagonistas son la tierra y su gente.

El director del espacio, Salva Ruiz, destaca que el deporte funciona como un "hilo conductor" para conectar patrimonio y personas. Ruiz ha resaltado la autenticidad del rodaje, que capturó momentos reales de la experiencia ciclista.

Como curiosidad humana, el director elogió la profesionalidad de Payà, quien compaginó las grabaciones con su maternidad de mellizos. El equipo naturalizó situaciones como las paradas técnicas para la extracción de leche materna en la furgoneta, reforzando la unión del grupo.

Incluso los momentos de fatiga física de la presentadora, como cuando se quedaba sin aire al intentar hablar mientras pedaleaba cuesta arriba, se han mantenido para aportar cercanía y realismo a la serie.

El objetivo final de Valencians sobre rodes es ofrecer una visión "viva y honesta" de la Comunitat Valenciana. El programa busca demostrar que el ciclismo es, ante todo, una forma única de contar historias.