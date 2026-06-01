Alicante presenta el proyecto para dar "estabilidad" a Ciudad de la Luz con veinte rodajes en diez años

La consellera Marián Cano, el presidente Juanfran Pérez Llorca y el alcalde Luis Barcala, en los decorados de Ciudad de la Luz. M. H.

Los estudios de Ciudad de la Luz en Alicante presentan el mayor empujón profesional de su historia. Ese es el objetivo con el que anuncian este lunes Good Films Studios Spain, el que busca ser "el mayor centro cinematográfico en Europa y que será una referencia en el sector".

Juan Carlos Gonzálvez, director general de esta compañía, valora en un encuentro ante los medios que "venimos porque esta tierra, las localizaciones, el tiempo, las infraestructuras, todo nos invita a venir aquí".

¿Y qué es lo que quieren traer? Como destacan ante las autoridades locales y la prensa, sus objetivos son una veintena de películas en diez años. Proyectos en la línea de los que ha trabajado la productora Miriam Segal, con presupuestos de 15 a 35 millones y recaudaciones de 200.

La elección del primer día de junio la marca el inicio del rodaje de The People of the Book, la película con la que arrancan. Tras ella ya tienen otras seis en marcha, la segunda será American Paradise y la tercera Man Who Stole the Sky, con la que están negociando con Penélope Cruz. Todas se rodarán en la provincia de Alicante, pero con la posproducción en Reino Unido.

"No son todo ventajas porque, aparte de la postproducción, el talento local es difícil encontrar que den el servicio que necesitamos para las películas, y el tercero es el ecosistema de productores para el ratio de producción nuestro y el de alrededor", enumera Gonzálvez sobre sus necesidades.

De ahí que si "no son todo ventajas, porque hay algunos inconvenientes, estamos seguros de que con las autoridades lo podemos superar". Un guante que recoge al vuelo el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien valora esta apuesta que apoyan desde el Consell.

¿Cómo van a trabajar?

La propuesta de Good Films es fomentar el talento con un plan de contratación de jóvenes sin experiencia en el sector para que aprendan en vestuario o carpintería según van rodando. "Calculamos que en tres películas ya cuentan con experiencia y así en dos años y medio ya son profesionales perfectamente formados para dar servicio a toda la comunidad", apunta el director.

Tras esta fase ya esperan dejar de hacer coproducciones para que sean producciones completamente españolas. Y para eso hablan con Kodak, Harbor Post y Digital Orchard para tener el mayor laboratorio de postproducción con el que hacer otro programa de júniors "para que empiecen trabajando sin tener idea pero año tras año se consoliden".

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