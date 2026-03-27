Disney elige la Comunitat Valenciana para 'Enredados': la nueva Rapunzel tendrá su torre en el Mediterráneo

Guadalest y su torre, uno de los rincones más bonitos de la provincia de Alicante. Alena Bahdanovich

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anuncia que la Comunitat Valenciana es la ubicación elegida por el gigante del entretenimiento Disney para su próximo gran proyecto cinematográfico.

En un encuentro en Casa del Mediterráneo, y tras un retraso, ha sorprendido a los medios anunciando que “hemos conseguido una nueva inversión importante para la Comunitat Valenciana”.

El jefe del Ejecutivo valenciano detalla que se trata de un pacto de gran envergadura. “Hemos llegado a un acuerdo con Disney para que la próxima superproducción que va a rodar se va a rodar aquí en la Comunitat Valenciana”, ha afirmado Pérez Llorca, precisando además que la grabación se distribuirá por “varios emplazamientos” del territorio.

La película en cuestión será la versión de acción real de uno de los éxitos más recientes de la factoría de animación. “Será la película Enredados”, desvela el presidente. “Ya saben que dicen que están trabajando en pasar las películas, si me permiten la expresión, de dibujos animados al cine”.

Pérez Llorca destacó la idoneidad de los paisajes valencianos para dar vida a la historia de Rapunzel. “Hoy tenemos un acuerdo cerrado para que esa princesa que estaba en una torre tenga la libertad en espacios que le va a ofrecer la Comunitat Valenciana”.

Aunque no se han detallado todavía todas las localizaciones exactas, el presidente ha tenido palabras especiales para la provincia de Alicante durante su intervención. “Yo le doy la enhorabuena a todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Alicante, porque nosotros sí atendemos las peticiones que nos hacen”.

Respecto al futuro desarrollo del rodaje, el mandatario aseguró que la información se irá compartiendo de forma escalonada. “Les pasaremos más información al respecto, pero yo creo que es una magnífica noticia”.

Con este acuerdo, la Comunitat Valenciana se posiciona una vez más como un plató de referencia para las grandes superproducciones de Hollywood, aprovechando su luz y sus espacios naturales para acoger el universo de Disney.

El anuncio se ha producido tras una intensa jornada de trabajo del Gobierno valenciano. El presidente ha aprovechado la ocasión para disculparse por el retraso en su comparecencia, vinculándolo con la importancia de lo pactado. “Espero con eso haber compensado un poquito la tardanza después de un consejo largo”, ha bromeado.

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