Temporada de premios exitosa en el cine de la Comunitat Valenciana: "Cuando recibe apoyo, puede competir"

La reciente celebración de la 40ª edición de los Premios Goya en Barcelona ha confirmado el excelente estado de salud del audiovisual en la Comunitat Valenciana. Con un total de 40 nominaciones, la radiotelevisión pública À Punt ha jugado un papel fundamental al participar en nueve de las producciones nominadas, que sumaban una cifra récord de 18 candidaturas.

Francesc Picó, director de contenidos de À Punt, ha destacado la importancia de este respaldo institucional. "En À Punt creemos firmemente en el potencial del talento valenciano y en la responsabilidad que tenemos como servicio público de acompañar, impulsar y dar visibilidad a nuestras creadoras y creadores", ha afirmado el directivo.

Los resultados en la gala de los Goya avalan esta estrategia. La película La Cena, participada por la cadena, se alzó con los galardones a mejor guion adaptado y mejor vestuario. Para Picó, este éxito "demuestra que cuando la industria valenciana recibe el apoyo adecuado, puede competir y destacar al más alto nivel".

La inversión de la cadena en 2025 ha sido masiva, destinando el 100 % de sus ingresos de explotación a la creación y adquisición de contenidos. En total, se destinaron 14,78 millones de euros a entretenimiento televisivo y 1,38 millones a la radio, lo que se ha traducido en el fortalecimiento del tejido creativo local.

"Cada euro invertido, cada convocatoria lanzada y cada nuevo formato explorado responden a una misma convicción: el audiovisual valenciano tiene mucho que contar y merece todas las oportunidades para hacerlo", señala Picó a EL ESPAÑOL sobre el impacto de estas cifras.

Además de los éxitos de crítica, el impulso de À Punt tiene un reflejo directo en la economía. Durante el pasado año, la actividad productiva de la cadena generó 464 puestos de trabajo directos, con 426 empleos asociados específicamente a programas de televisión.

Y vídeos verticales

La estrategia de la entidad no se limita a la financiación directa. A través de la convocatoria CODA, À Punt ha incrementado su presupuesto hasta los 2,31 millones de euros para apoyar proyectos de ficción, documentales y animación que aún no han sido finalizados, facilitando que puedan acceder a otras ayudas.

Picó subraya que el compromiso de la radiotelevisión es "seguir ampliando horizontes, abrir puertas y apostar por las nuevas narrativas que conectan con las audiencias de hoy y de mañana". Un ejemplo de esta innovación es la reciente convocatoria para series de ficción en formato vertical para redes sociales.

El apoyo también incluye la cesión de instalaciones para rodajes, como ha ocurrido recientemente con el largometraje María Martínez Ruiz no pot tornar, que utilizó los estudios y camerinos de À Punt para recrear una televisión de principios de los años 2000.

Tras el paso por los Goya, los Feroz —donde La Cena fue elegida mejor comedia— y los Gaudí, el sector mira al futuro con optimismo. Como concluye Francesc Picó, el objetivo es consolidar una industria "más fuerte y competitiva" que siga llevando el talento valenciano a las pantallas de toda España.