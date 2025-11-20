Antonio, meteórologo, gana su segundo Emmy en Texas: "En EEUU el meteorólogo va más allá y se mete en los riesgos"

El meteorólogo Antonio Sánchez ha sido galardonado con su segundo premio Emmy regional gracias a su trabajo en Texas para Univisión. Un éxito que le llega estando ya en su nueva casa, al ser una de las nuevas caras del tiempo en la televisión autonómica de la Comunitat Valenciana, À Punt.

El sueño de Antonio siempre fue ser meteorólogo y divulgar, cuenta a EL ESPAÑOL. Tras estudiar Geografía en la Universidad de Valencia y realizar un máster en Meteorología en Madrid, la oportunidad de saltar a Estados Unidos surgió a través de una oferta en LinkedIn en 2022.

Pero aquello se frustró porque en ese momento no tenía experiencia en televisión. Un paso que pudo dar rápidamente al encontrar su hueco en Canal Extremadura. Y allí la televisión americana se interesó de nuevo en él.

"Estando en Mérida, en abril subí un vídeo de lo que estaba haciendo en LinkedIn y los que me contactaron en un principio lo vieron, les gustó y ya decidieron que me fuera con ellos a trabajar", recuerda.

Antonio vivía así el hacer las Américas, como ya hizo su abuelo en el siglo pasado: "Mi abuelo se fue a Venezuela y estuvo allí unos años para luego volver y yo a Estados Unidos", cuenta risueño.

Este segundo galardón que gana este profesional de 33 años lo ha logrado por su trabajo en Houston. El primer Emmy lo ganó por la temporada 2023 y 2024. Y ahora este segundo consecutivo.

En el primero, la academia americana de Texas premiaba el reportaje colectivo de seguridad en el mar, que mostró de primera mano: "Era 7 de marzo y me metí en las aguas del Golfo de México, heladas, por cierto". De esa forma quiso "contar cómo actuar frente a las corrientes de resaca", que se hace nadando en paralelo a la orilla.

Para esta edición de 2025, el premio se otorgó por "el especial de temporada de huracanes con mis otros compañeros". En este caso ganó en la categoría de formato de reportaje largo. Este año, además de la estatuilla, puede presumir de otras dos candidaturas en los Lone Star Emmys.

"En la de mejor meteorólogo, que estaba nominado ahí yo solo, y en la otra era la de función social, que hablaba de seguridad en las piscinas", detalla.

Divulgación y riesgo

Ambos reportajes son prueba de que el trabajo de Antonio en Estados Unidos se ha distinguido por su enfoque en la divulgación y la preparación ante riesgos. "Es una manera muy diferente de contar las cosas y sobre todo de aproximarnos al público", apunta.

En la televisión norteamericana el papel que ejerce se diferenciaba del habitual en los programas del tiempo: "En Estados Unidos el meteorólogo va más allá y también se mete un poco en el campo de los riesgos".

Y ahí volvió a mojarse, literalmente. En el de "seguridad en la piscina me metí para mostrar lo que teníamos que hacer", recuerda risueño.

Antonio considera que su enfoque de riesgo debería implementarse más en España. "Me parece que aquí sí que tendrían que llevarse un poquito más y que por ahora mis compañeros no sé si lo contemplarán, pero estaría bien que lo hiciéramos, ¿no?".

Valencia y el valenciano

Él tiene ahora la oportunidad de hacerlo en À Punt, la televisión pública de la Comunitat Valenciana. En esta cadena, a la que se ha incorporado recientemente, exhibe su dominio del valenciano. Un idioma que aprendió poco a poco.

"Cuando era pequeño, el valenciano me encantaba sobre todo por los dibujos animados de Canal 9", reconoce. El contacto también lo favorecía a través de su familia de la comarca de la Marina Alta cuando pasaba los veranos con ellos y luego ya estudiando en la carrera en Valencia.