Nacho y Mabel dirigen la gran apuesta de las tardes de À Punt con directos en la Comunitat Valenciana

"Una experiencia brutal y una responsabilidad brutal". Las palabras de la presentadora Mabel Martí resumen el reto al que se enfrenta cada tarde con Nacho Cotino en Va de bo. El programa de À Punt es "una de las grandes apuestas" de la cadena para conquistar al público de la Comunitat Valenciana con la intención de llegar a todo el territorio.

Sentados en el despacho donde cada día repasan los temas de actualidad que abordarán en el programa, ambos aseguran que su objetivo principal es estar a la altura de la magnitud de esta importante apuesta de la casa.

Más cuando les toca remontar audiencias en la franja horaria de la tarde que como describe gráficamente Mabel es "complicadísima, complicadísima". Históricamente la cadena pública valenciana ha tenido problemas para conseguir los números deseados. Por ello, reiteran que este proyecto representa un "reto importante".

Y para afrontarlo Nacho valora la solidez del equipo con que cuentan. Su redacción está compuesta por profesionales "intergeneracionales". Tienen gente que ya venía "bien formada del mundo del periodismo y también audiovisual".

Pese a que el trabajo en directo implica correr para estar al filo de la actualidad y recoger los sucesos, con los nervios que puede generar de última hora, la redacción asegura que se mantiene "tranquila". Con una amplia trayectoria saben que en las tres horas que tienen la dinámica de la realidad les obligará a veces a desestimar contenidos planificados previamente.

Nacho explica que la redacción debe estar "conectada en todo momento y dar la última hora". La posibilidad de hacer despliegues por toda la Comunitat Valenciana demuestra la importancia del equipo y la agilidad que tiene la televisión autonómica.

Y ese punto lo tienen asumido como la obligación de cubrir "toda la Comunitat Valenciana" en sus balances informativos. Hay que darle relevancia a las noticias de Alicante y Castellón de la misma manera que a las de València. Un equilibrio territorial que se reconoce como algo difícil de conseguir y que rompe con tendencias anteriores más centradas en las comarcas centrales.

La meta es que el máximo de espectadores posible "se sientan identificados en el programa". Un logro que se va ganando poco a poco, como demuestran los datos de audiencia de septiembre, donde Alicante lidera el crecimiento. Unos datos que para Nacho son una "noticia fantástica" y "espectacular". De ahí que se enorgullecen de que el equipo consigue llegar mejor y a más sitios.

En las tres horas del programa también abordan el debate de actualidad política con el apoyo de expertos en sucesos y comunicadores valencianos para participar en directo en el estudio. La política en España es tan intensa que necesita ser comentada y opinada, destacan.