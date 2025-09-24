Alicante avanza el documental del peligro del microplástico: "Todos los estudios apuntan a la relación con el cáncer"

Una de las recogidas de plástico que recoge el documental 'Homo Plastic'.

La ciudad de Alicante es la lanzadera de un documental con el que quieren replantear el peligro que suponen los microplásticos para la salud. "Todos los estudios apuntan a la relación con el cáncer", alerta su director, el ya ganador de un Goya por su trabajo en Gaza, Julio Pérez del Campo.

El director llegó a Alicante hace casi cuatro años y desde entonces se siente muy parte de la ciudad. "Me sentía un poco en deuda... quería hacerlo aquí", afirma sobre la decisión de estrenar su documental en ella antes que en cualquier festival.

Antes de abarrotar la sala con su película, cuenta que quería hacer "una mezcla entre lo que nosotros hemos hecho tradicionalmente, que son documentales sociales, con la naturaleza".

Y para hacerlo ha necesitado tiempo. Empezó en 2021 para recorrer el mundo porque se marcó una grabación que le llevaría desde España a la Antártida hasta Kenia, pasando por Bangladesh, Indonesia y Hong Kong.

Muchos viajes que eran necesarios para abordar las consecuencias de los abusos del consumo de plástico, incluyendo cómo afecta a personas en el tercer mundo debido a los residuos de Occidente. Pérez del Campo intenta unir las consecuencias en las personas con la irresponsabilidad del consumo.

Para lograr lo que parecía una superproducción con un presupuesto muy reducido, Pérez del Campo se convirtió en un "hombre orquesta". Ha tenido que ser director, cámara y sonidista para reducir costes y cubrir todas las localizaciones.

El tema de la salud es central en un documental que destaca la presencia de microplásticos en sangre, placenta y órganos humanos. Para el director, es vital "concienciar a las personas de que eso tiene un impacto terrible".

Y ahí subraya la gravedad del asunto: "Tenemos que asustarnos". Como razona, los efectos pueden ser a largo plazo, sufriéndose "a lo mejor 30 o 40 años después de haber ingerido esos plásticos".

Existe una fuerte correlación entre este material y diversas patologías: "Todos los estudios científicos apuntan a la relación que tiene el plástico con muchos tipos de enfermedades metabólicas, incluso con cáncer," afirma el cineasta.

Pérez del Campo compara la situación con el desconocimiento inicial sobre el tabaco. Recordó que pasaron 40 años desde que se sabía que el tabaco causaba cáncer hasta que se confirmó científicamente.

"Ahora nos enfrentamos exactamente a lo mismo", indica. Sin embargo, a diferencia del tabaco, si se demuestra la relación directa con nuestra salud, "no podremos corregirlo de ninguna manera".

Julio Pérez, durante uno de los viajes de preparación del documental.

El plástico en sí es "buenísimo" y "uno de los grandes descubrimientos de la historia de la humanidad". El problema radica en los plásticos de un solo uso. Está hecho para durar mucho tiempo y se desecha muy pronto.

"No somos capaces de imaginar, sobre todo con los plásticos de un solo uso, el impacto que tienen en todo el globo," explica, mencionando haber encontrado restos de productos de marcas europeas en Indonesia.

En países del tercer mundo, la gente compra raciones pequeñas, y "todo viene envasado en plástico". "La cantidad de residuo al ser tan barato que genera eso es absolutamente inconmensurable," enfatiza.

El problema, concluye, es que los microplásticos ya están presentes en todas partes: el aire y el agua, desde el Everest a la Antártida y los fondos marinos. Si se comprueba estos daños, la corrección será imposible.