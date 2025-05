Ximo Rovira con el "programa único en mi vida" y el salto a las tardes en la Comunidad Valenciana: "Equipo fantástico"

À Punt quiere reforzar las tardes y embarca en ellas la apuesta de la revista propia Bona vesprada Comunitat Valenciana. Al frente de un "equipo fantástico" está Ximo Rovira, el presentador estrella de la televisión pública. Un grupo con el que asegura que ha hecho un "programa único en mi vida" en su anterior etapa por las mañanas.

De lunes a viernes, ahora de 18 a 21 horas, Rovira y Álex Blanquer se encargan de contar la actualidad con un equipo que llega del Bon dia, la apuesta con la que esta temporada la televisión pública demostraba su voluntad de conectar con el público con más horas en directo en su programación.

"Tengo el privilegio de tener unos compañeros que son un regalo", valora el presentador, quien tiene un recuerdo "muy especial para mi querida Gemma" Juan, con la que capitaneaba el programa y con la que por primera vez esta temporada compartieron pantalla después de tantos años ambos en la televisión valenciana.

Rovira vuelve a las tardes, donde debutó en À Punt con Som de casa, y es una franja en la que ha trabajado en más ocasiones a lo largo de su extensa carrera. "Estoy haciendo un poco el recorrido de Ana Rosa, pero al revés", bromea antes de meterse con los asuntos del día que abordará durante esas tres horas en las que también cuenta con periodistas como Juan Nieto, en la mesa de sucesos.

Si en aquella experiencia vespertina había más espectáculo, en esta sigue más el pulso informativo del Bon dia, con la ayuda de reporteros como Carolina Femenia, David Torres y David Gozálvez. "Nunca había hecho mañanas en la tele y me recordaba mucho al magacín de la radio, que sí he hecho muchas veces", apunta, "fue una experiencia muy bonita".

Con este cambio para afrontar el final de la temporada televisiva, Rovira valora lo hecho durante más de medio año: "Hemos cumplido una función de la que me siento muy orgulloso, tanto por los resultados como por lo a gusto que he estado".

Y en la memoria de los espectadores quedará en particular el rigor y la cercanía con la que afrontaron la tragedia de la riada del 29 de octubre. De la dureza de aquellos momentos, el presentador destaca "en lo profesional que fue un privilegio y no puedo describirlo de otra forma: no he hecho en treinta años de televisión una programación para abrir el corazón, llevar la televisión, estar en el barro".

"La gente nos lo decía: qué bien tener esa ventana y qué oportunidad ser un altavoz del pueblo valenciano", recuerda visiblemente emocionado, del mismo modo que lo hizo cuando ofrecían el micrófono a los afectados o eran los primeros que entraban en la zona cero de la dana.