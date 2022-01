El acoso sexual en la calle, en primera persona: el asfixiante corto de una agencia alicantina

El acoso sexual en espacios públicos, como en la calle, es una lacra a la que se enfrentan a diario miles de mujeres. Solo en 2020, la sufrieron 1 de cada 3 mujeres, según el estudio que ha realizado la consultora Ipsos para L’Oréal París, realizado entre enero y abril de 2021 a 15.000 encuestados de 14 países, incluyendo España.

Asimismo, 1 de cada 2 mujeres afirma no se siente segura en un espacio público, el 75% de las mujeres evita ciertos espacios públicos para evitar el acoso, el 59% de ellas adapta su ropa y su apariencia cuando sale a la calle y el 54% evita determinados medios de transporte.

Estos datos muchas veces quedan en el recuerdo traumático de las víctimas, que únicamente denuncia en el 8% de los casos, según una encuesta del Gobierno de España en 2019.

Con este contexto como telón de fondo, el cortometraje "Bien Bien" invita al espectador a ponerse en la piel de una joven para sentir la asfixia que ella acaba sintiendo. Y lo consigue. En sus apenas diez minutos, y ayudado por un casi eterno plano secuencia, la víctima, encarnada por la actriz Elena Furiase, conocida por su papel de Vicky en El internado, se ve inmersa en el acoso de un joven, Miguel Diosdado, Isidro en Las chicas de cable, que insiste en acompañarla por la calle cuando se dirigía a su casa donde le espera su hija pequeña y su madre.

Producido por la agencia de comunicación de Alicante Grupoidex, el corto acaba de arrancar la distribución oficial -de la mano de Selected Films- tras haber logrado siete premios, incluido mejor corto, mejor director, actriz y actor, en los cinco festivales en los que se ha presentado.

"'Bien Bien' pretende que el espectador se haga preguntas sobre una situación mucho más cotidiana de lo que creemos y reflexione acerca de sus consecuencias psicológicas y físicas", asegura Álvaro García Company, director de audiovisuales de Grupoidex y autor del proyecto.

El poster del corto.

Como el menciona durante la conversación, "al final se convierte en una película de terror en toda regla" una problemática social "tan habitual" como la que se visibiliza. "Quería tratarlo de una manera distinta y que el espectador se pusiera en la piel de una mujer y de la tensión que le pasa", señala.

"Mi personaje se lo calla"

"Es interesante ver cómo a muchas mujeres les sigue pasando esto a día de hoy y cómo se encierran en sí mismas por miedo, por vergüenza, por asco... por no querer preocupar a su pareja, madre o familia y cómo se guardan para ellas ese dolor y espanto que han vivido", explica por su parte Elena Furiase.

"Mi personaje se lo calla y, de alguna manera, no es una enseñanza porque creo que en esos casos hay que denunciarlo", prosigue. Ella, que nunca ha vivido una experiencia así, "y espero no vivirlo nunca", sí que aconseja a las mujeres "pedir ayuda". "Queríamos visibilizar esta realidad para que muchas mujeres se sientan identificadas y que vean que su dolor es el dolor de muchas y que hablamos de este asunto, que no lo tapamos", concluye.

