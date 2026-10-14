Roberto García, director de la Muestra de Alicante: "Deseamos que la gente se encuentre el teatro en cada esquina"

La trigésimo cuarta edición de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras es la de la vuelta a la normalidad. Bajo la dirección artística de Roberto García, quien afronta su segundo año al frente, la programación desplegará dieciocho espectáculos distribuidos en ocho espacios representativos de la ciudad de Alicante, con la participación de dramaturgos y compañías procedentes de ocho comunidades autónomas.

El lema de esta convocatoria, 'De otro mundo', recoge la voluntad de ofrecer un cartel variado y accesible. "Apostamos por la diversidad y por la mezcla entre nombres consolidados, consagrados, y nuevas voces jóvenes y emergentes", señala Roberto García a EL ESPAÑOL.

Para el director artístico, el propósito central es seleccionar piezas con una verdadera impronta personal. "La Muestra tiene que programar propuestas que aporten algo de verdad dentro del panorama de la creación contemporánea", explica.

Entre las novedades de la edición sobresalen tres estrenos absolutos. "Son tres espectáculos que se la juegan mostrándose por primera vez ante el público en el marco de la Muestra", subraya García.

El primero de estos estrenos es Authentic Student Experience, obra del autor alicantino Noé Vicente surgida de la primera residencia de creación teatral de la Universidad de Alicante y programada en su Paraninfo. La pieza aborda "la precariedad laboral y el nulo acceso a la vivienda, un tema de absoluta actualidad".

La segunda primicia, Desaparecer para siempre, por completo y sin dejar rastro, firmada por Aitana Merino, explora la neurodivergencia abordando la experiencia del síndrome del espectro autista no diagnosticado.

El tercer estreno introduce una experiencia inmersiva e itinerante titulada Drama Taxi, creada por encargo por los alicantinos Yoska Lázaro y Josi Alvarado. En ella, los espectadores subirán a un vehículo para hacer un recorrido urbano mientras escuchan una dramaturgia vinculada al trayecto, en "un formato nuevo de calle en un espacio no convencional".

Junto a las apuestas emergentes, la edición reúne firmas de gran reconocimiento mediático y crítico. En el Teatro Principal se presentará Libres, montaje dirigido por Andrés Lima y protagonizado por Alba Flores sobre mujeres anarquistas del siglo pasado. Asimismo, Alberto Conejero llevará a escena Tres noches en Ítaca.

Respecto al comportamiento de la taquilla, el gestor defiende la importancia de mantener vivas las expresiones más arriesgadas. "No me preocupan los números en el caso de algunas propuestas que son muy punkis, como digo yo, y me encantan", sostiene García, recalcando que "50 personas a las que les interesa una propuesta disruptiva merecen todo el respeto".

Más géneros

El programa amplía también sus horizontes expresivos incorporando el circo contemporáneo, el teatro de objetos y el teatro para la infancia. La inauguración, de hecho, se celebrará con un espectáculo circense en el jardín vertical de Las Cigarreras.

La ocupación de ocho recintos busca convertir Alicante en un escenario abierto. "Es una Muestra de ciudad y tiene que expandirse desde la propia ciudad", afirma García, añadiendo que "lo que deseamos es que la gente recorra Alicante de arriba a abajo y se vaya encontrando el teatro en cada esquina".

En el ámbito profesional, el encuentro pondrá el foco en la internacionalización reuniendo a traductores extranjeros alojados durante toda la Muestra. "Aparte de analizar el texto con los autores, van a ver los espectáculos y eso va a potenciar el futuro posible de esos textos traducidos y montados en otros países", destaca.

Tras consolidarse la firma de un convenio interinstitucional impulsado por el INAEM, la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento, el certamen ha logrado reforzar su marco administrativo para garantizar su estabilidad.

Roberto García sintetiza el rasgo común que aglutina a todas las producciones seleccionadas: "Todos los espectáculos tienen dos características fundamentales: una gran autenticidad en su mirada y una gran necesidad de contar lo que quieren contar".