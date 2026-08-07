Noches Mágicas cierra una edición marcada por la diversidad artística y pone rumbo a su XV aniversario

El Festival Noches Mágicas ha puesto el broche final a su XIV edición tras dos semanas en las que los Jardines de Abril de Sant Joan d'Alacant han vuelto a convertirse en uno de los grandes espacios culturales del verano en la provincia de Alicante.

La actuación de La Banda Sabinera ha cerrado una edición marcada por una programación diversa y de gran calidad artística, por la llegada de nuevos públicos y por la consolidación de una propuesta cultural que va mucho más allá de los conciertos.

Música, arte, gastronomía, naturaleza y patrimonio han vuelto a convivir en un entorno único, convirtiendo cada jornada en una experiencia para disfrutar desde la apertura de puertas hasta bien entrada la noche.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido la capacidad del festival para seguir ampliando su audiencia. Miles de personas han descubierto por primera vez los Jardines de Abril y la experiencia Noches Mágicas, confirmando el atractivo de un formato que invita a recorrer las exposiciones, disfrutar del market, la oferta gastronómica, las performances y el Escenario Jardín antes de cada concierto principal junto a las fiestas dj's como cierre.

La programación de 2026 ha vuelto a recorrer estilos y generaciones muy diferentes, reuniendo sobre un mismo escenario propuestas de pop, flamenco, rap, folk contemporáneo, música de autor, rock, dance, música clásica y fusión, reafirmando la apuesta del festival por una oferta cultural diversa, abierta y de calidad.

La ya icónica 80's Summer Party volvió a inaugurar el festival con una gran respuesta del público gracias a las actuaciones de Modestia Aparte y Toreros con Chanclas. Como principal novedad de esta edición, la primera 90's Summer Party convirtió los Jardines de Abril en una gran pista de baile con Twenty 4 Seven, Double You, Just Luis y Viceversa. Miguel Campello completó el primer fin de semana con un intenso concierto dentro de la gira con la que celebra sus veinticinco años de trayectoria.

Durante la segunda semana, Ara Malikian protagonizó uno de los conciertos más cercanos de esta edición, conectando de forma permanente con el público, bajando del escenario para interpretar el violín entre los asistentes y compartiendo numerosas reflexiones sobre su trayectoria vital y musical

La emoción fue la gran protagonista de la actuación de Israel Fernández, que ofreció una de las propuestas más intensas y profundas del festival, mientras que Nach realizó un recorrido por toda su carrera interpretando tanto las canciones de su nuevo trabajo como algunos de los grandes clásicos que lo han convertido en una referencia del rap en español. El artista alicantino volvió a demostrar su cercanía bajando a rapear entre el público y estuvo acompañado en varios momentos por la orquesta Virtuós Mediterrani, dirigida por Gerardo Estrada, aportando una dimensión sonora inédita a parte del repertorio.

Uno de los grandes momentos de la edición llegó con Ana Torroja, que actuó ante un recinto completamente abarrotado con todas las entradas agotadas, repasando los grandes himnos de Mecano junto a las canciones más representativas de su carrera en solitario. La noche continuó después con una multitudinaria Fiesta de los 80's en la zona DJ, prolongando la experiencia hasta bien entrada la madrugada.

Rodrigo Cuevas confirmó igualmente el excelente momento artístico que atraviesa con una actuación en la que volvió a combinar tradición, folclore, humor, electrónica y vanguardia, conquistando al público con uno de los espectáculos más personales del panorama musical actual.

La Banda Sabinera fue la encargada de despedir esta XIV edición con una noche cargada de emoción y complicidad, poniendo el broche final a un recorrido que ha vuelto a situar a Noches Mágicas entre las grandes citas culturales del verano.

Más allá de los conciertos, el festival ha reforzado su identidad como un espacio de encuentro entre distintas disciplinas artísticas. El Escenario Jardín ha acogido las actuaciones de nueve artistas, mientras que diez artistas plásticos han formado parte del recorrido expositivo, complementado por dieciséis performances y un market con ocho puestos de artesanía y diseño.

Una propuesta que ha seguido creciendo y que ha permitido, a cerca de 14.000 personas, disfrutar de una experiencia cultural completa en un entorno singular como los Jardines de Abril.

Con el cierre de esta XIV edición, el equipo del Festival Noches Mágicas comienza ya a trabajar en una cita muy especial: la celebración de la XV edición en 2027, un aniversario que marcará una nueva etapa en la historia del proyecto y que volverá a reafirmar su compromiso con la cultura, la calidad artística y las experiencias únicas en los Jardines de Abril.