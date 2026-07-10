El Cirque du Soleil levanta su gran carpa en Alicante para dar la bienvenida al espectáculo Kurios

Alicante ya respira circo. La gran carpa del Cirque du Soleil se alza desde esta semana en la playa de San Juan tras un complejo y espectacular proceso de montaje que ha reunido a más de un centenar de trabajadores, marcando el inicio de la cuenta atrás para el estreno de KURIOS: Gabinete de Curiosidades.

La ciudad acogerá esta producción de la prestigiosa compañía canadiense del 16 de julio al 23 de agosto, en una parada que refuerza su proyección como destino cultural internacional. No en vano, Alicante figura entre las seis únicas ciudades españolas incluidas en la gira.

Durante el levantamiento de la carpa —una estructura de unos 50 metros de diámetro y 24 de altura— técnicos y operarios locales trabajaron de forma coordinada en un proceso manual que exige precisión y sincronía.

“Es un trabajo muy físico y de mucha coordinación. Se levantan los postes por secciones, todos a la vez, mientras otros equipos tensan la estructura desde fuera”, explica Egoitz Gorbea, asistente del jefe de sonido del espectáculo. En total, entre personal técnico y apoyo local, pueden participar cerca de 200 personas en esta fase.

El despliegue técnico da cuenta de la magnitud del montaje: más de 50 tráileres transportan la infraestructura necesaria, con sistemas que incluyen decenas de altavoces distribuidos por toda la carpa y equipos diferenciados por departamentos. El recinto tendrá capacidad para unas 2.500 personas por función, con entre siete y nueve espectáculos semanales.

Desde el Ayuntamiento, la concejala de Cultura, Nayma Belhdjilali, ha subrayado el valor estratégico de esta cita: “Para Alicante es un placer que una compañía de este nivel ponga el foco en nuestra ciudad y nos sitúe en el mapa como referente cultural”. La edil ha destacado además el impacto que supone acoger una producción de estas características en plena temporada estival, tanto para residentes como para visitantes.

KURIOS propone un viaje a un universo inspirado en el imaginario steampunk, donde un científico excéntrico transforma lo cotidiano en extraordinario. La obra combina acrobacias, humor, poesía visual y una estética cuidada al detalle, elementos característicos del Cirque du Soleil que han convertido a la compañía en un referente mundial de las artes escénicas.

Con la carpa ya en pie, comienza ahora la fase de preparación interior, en la que cada departamento —iluminación, sonido, escenografía— ajusta los últimos detalles antes del estreno. Alicante se prepara así para vivir uno de los grandes eventos culturales del verano, con una invitación abierta a no dejar pasar la oportunidad de adentrarse en este singular gabinete de curiosidades.