Ana Durá, la escritora a la que le cerraron la Feria del Libro de Madrid cuando le tocaba firmar: "Tenía una noche pagada"

El viaje de una escritora desde un municipio en el corazón de Alicante hasta la Feria del Libro de Madrid ha terminado este fin de semana sin el final feliz de los cuentos infantiles. Ana Durá tenía organizada una gran jornada de promoción para su nuevo cuento que se convirtió en un ejercicio de "resignación e impotencia".

La autora de Novelda viajaba con gran ilusión para presentar su tercer libro de narrativa infantil, Rimbombanta y Exprés, publicado bajo el sello Brief de la Editorial Sargantana. Sin embargo, la incertidumbre comenzó antes incluso de llegar a la capital.

"Iba camino de Madrid en el tren y ya me avisó el editor que había posibilidad de que la feria se cerrara y que mi firma se cancelaba", explica la autora. Y no era ninguna broma ni nada relacionado con el humor, el pilar de esta feria. Confiesa que, en ese momento de dudas mientras viajaba en el AVE, "ya me dieron ganas de bajarme en Albacete".

La escritora tenía previstas cuatro horas de firma para la tarde del domingo, el día de clausura de la feria. Ante la magnitud del evento, Durá decidió realizar una inversión personal importante para aprovechar el tiempo al máximo.

"Como terminaba a las nueve y el último tren para Alicante sale a las ocho, decidí quedarme a dormir. Cogí una noche de hotel en Madrid para aprovechar al máximo", relata la escritora. "Aposté todo por esta feria y mi sorpresa fue bastante importante", añade sobre el desenlace de la jornada.

Tras una mañana de revisiones constantes por parte de la organización, se decidió que la feria abriría de forma intermitente. Finalmente, justo cuando Ana Durá debía comenzar su sesión a las 17:00 horas, se comunicó que el cierre definitivo sería a las 18:00.

"A las cinco, cuando estábamos allí, nos dijeron que no, que definitivamente a las seis era ya la última hora y que se terminaba", lamenta a EL ESPAÑOL. De las cuatro horas que tenía programadas, su presencia se vio reducida a tan solo una.

La autora cuestiona la severidad de la medida, ya que, según su percepción, el tiempo no justificaba un cierre tan abrupto en ese momento. "La alerta era amarilla y un riesgo bastante bajo. Cuando se cerró la feria lucía el sol, se podía haber estado más tiempo".

Describe la escena final como algo confuso para el público: "Iban pasando los de seguridad anunciando a cada caseta que había que cerrar ya". Incluso después del cierre, asegura que la gente seguía paseando por el Retiro disfrutando de una tarde de domingo soleada.

A pesar de la decepción, Durá logró una pequeña victoria personal en esa única hora de firmas. "Me fui con una sensación buena porque vendí seis ejemplares", comenta, destacando que los lectores acudieron a pesar de la falta de información clara sobre el cierre.

Este cierre supuso un golpe extra para los libreros, que esperaban remontar las ventas tras un primer fin de semana complicado por las restricciones de tráfico derivadas de la visita del Papa a Madrid.

Ana Durá, que es redactora freelance y cuenta con otros títulos como La bruja Lula de Grimmsonlandia, no pierde el ánimo a pesar del "chasco". Asegura que, si vuelve a ser invitada, regresará "con la misma ilusión y con los dedos cruzados" para que el tiempo no vuelva a jugar en su contra.

Su libro, Rimbombanta y Exprés, cuenta la historia de dos magos con problemas de ritmo, una por lenta y otro por excesivamente rápido, que buscan ayuda médica para volver a brillar. Irónicamente, el tiempo y su gestión fueron precisamente los protagonistas del accidentado paso de su autora por Madrid.