El sutil murmullo de lo colectivo: Ana Pastor condensa el aliento humano en el Museo de Aguas de Alicante

¿Qué es lo individual? ¿Qué es lo colectivo? ¿Cómo estamos interconectados con los demás y con la propia naturaleza? Solo hay una certeza. La materia no se crea ni se destruye. El aire que hoy sostiene mis palabras es el mismo aire que antes recorrió el cuerpo de un extraño. En el cruce exacto donde la ciencia se vuelve lírica y la materia reclama su dimensión mística. La artista Ana Pastor ha intentado sintetizar todos estos conceptos en su última intervención plástica, Hálitos, en el VII Ciclo de Arte y Medioambiente del Museo de Aguas de Alicante, que permanecerá abierta los tres meses de verano del año 2026.

Es una propuesta nacida del vagabundeo y de la observación paciente que desafía la concepción misma del individualismo contemporáneo. Durante año y medio, Pastor se ha comportado como una recolectora de intangibles, las exhalaciones humanas. En sus múltiples viajes por distintas geografías, la creadora ha ido atesorando las exhalaciones de cientos de personas, logrando concentrar, mediante un delicado proceso de diferencia térmica y el uso de matraces, apenas 150 mililitros de aliento humano purificado.

Esa minúscula humedad, que en condiciones normales se habría disuelto en la atmósfera de forma perentoria, descansa ahora en el museo como el testimonio físico de nuestra interconexión. Para la artista, la noción de una identidad puramente hermética, desgajada del entorno y de los otros, no es más que una falacia biológica. "Al respirar, exhalamos bacterias, células y material genético; nos convertimos, de manera literal, en recipientes de la existencia ajena", ha comentado la artista plástica en su presentación.

La exposición se despliega con un ritmo pausado y casi ritual a través de tres espacios conceptuales perfectamente diferenciados. La primera de ellas celebra la fluidez pura mediante la circulación del agua en elementos de vidrio de factura casi escultórica que dialogan sin complejos con el utillaje propio de un laboratorio.

En una segunda estancia, el tiempo parece detenerse frente a una serie de vídeos que capturan exhalaciones humanas a cámara lenta, transformando el acto reflejo de la respiración en una coreografía.

El punto central del recorrido, sin embargo, está por llegar. Se trata de una pieza de videoarte generativo en la última sala. Conviene recalcar la advertencia de la autora: no se trata de una obra interactiva al uso, sino de un dispositivo vivo y cambiante que se alimenta en tiempo real de los datos de humedad y de las exhalaciones de los propios visitantes. La obra, por lo tanto, renuncia al ego autoral para ser confeccionada en comunidad.

la artista Ana Pastor junto al vídeo generativo del último pozo. H.F.

Museo de Aguas

El escenario elegido para albergar esta poética del fluido no podría resultar más idóneo. El Museo de Aguas de Alicante, recientemente integrado en la prestigiosa Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España, es una institución que ha sabido consolidar un flujo constante de visitantes gracias a su singularidad arquitectónica y a su ambiciosa agenda cultural.

Enclavado en el corazón del casco antiguo y adosado a los históricos Pozos de Garrigós -un histórico y singular sistema de aljibes excavados en la roca durante el siglo XIX y con antecedentes en la Edad Media para mitigar las penurias de las sequías-, el espacio es definido por la propia Pastor como un cuerpo en sí mismo, un espacio pétreo donde el agua narra la historia y el porvenir de la ciudad.

Es precisamente en el Pozo 1 de este complejo hídrico donde el espacio adquiere una relevancia civil de primer orden al consolidarse como el primer y único refugio climático de la ciudad de Alicante. Este oasis urbano aprovecha las singulares condiciones arquitectónicas de las cisternas decimonónicas para mantener una temperatura constante y agradable durante todo el año, proporcionando un alivio indispensable frente a los rigores de las olas de calor que ya empiezan a despuntar en el horizonte mediterráneo.

Equipado con puntos de agua potable, mobiliario confortable, conexión a internet y un valioso fondo bibliográfico donado, el refugio transforma la visita cultural en un acto de cuidado y resiliencia ciudadana. Las pantallas multimedia del museo completan la experiencia ofreciendo la guía de la intervención en diversos idiomas para dar respuesta a la proyección internacional que el centro ha adquirido.

Durante todo el año un constante goteo de visitantes que cruza sus umbrales y el Museo de Aguas de Alicante reafirma su vocación de espacio público total. Hálitos encaja perfectamente con el silencio fresco de los pozos. La obra de Ana Pastor nos recuerda que, a pesar de las distancias y de las aparentes fracturas sociales, todos compartimos una misma e indivisible atmósfera.