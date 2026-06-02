Cirque du Soleil presenta su cara más espectacular en Alicante con 'Kurios': más grande y vistoso

¿Cómo de grande puede ser un espectáculo del Cirque du Soleil? Los espectadores en Alicante van a poder descubrirlo con Kurios: Gabinete de Curiosidades . La nueva obra que traerán este verano del 16 de julio al 23 de agosto lo pone al límite para seguir sorprendiendo a los más fieles y epatar a los que se estrenan.

Este es el quinto montaje de la compañía canadiense que pasa el verano en la ciudad. En 2024 trajeron su icónico Alegría , en 2022 apostaron por Luzia, Tótem lo hizo en 2018 y hay que remontarse a 2011 con Corteo para su segunda visita. La primera de todas se produjo en 2008, con Quidam.

Si la enumeración trae una sonrisa a los que han visto al menos uno de ellos, el reto del autor Michel Laprise al crear Kurios era seguir sorprendiendo a los más fieles. Con más de una treintena ya hechos entonces y otra decena desde su estreno, el apoyo del público se ha conseguido.

Un alicantino, David García Coll, tendrá el privilegio de vivirlo ante su gente en las 55 funciones que tienen previstas. Él se encarga de guiar al público en su papel de científico mientras transmite con su mirada y gestos el entusiasmo del que experimenta.

A su alrededor están los curiosos personajes que le acompañarán por los diez números que incluye este trabajo. Y el Señor Microcosmos que encarna Mathieu Hubener ya enseña la vocación por sorprender al que entra en la historia. Carga con el equipo más llamativo, una enorme bola a presión que necesita ventilación propia y que tardaron 250 horas en construir.

Ellos dan paso a los primeros artistas rusos que subirán al escenario de una decena en total y que encarnan la fuerza de la tradición de la gimnasia en su país. La fuerza de su trabajo está no solo en la perfección con que ejecutan las acrobacias, sino en la poesía que transmiten. Una mezcla en la que siempre se ha movido bien Cirque du Soleil desde sus inicios y que aquí ponen más a prueba aún.

La bicicleta aérea de Ayagma Tsybenova y El mundo invertido de Nikolay Astashkin ahondan en la capacidad de crear magia con el cuerpo. Este último crea un número que quedará en la memoria por la escala de su inventiva.

El impecable ritmo con el que se presentan las diversas partes es otra prueba de la experiencia que tiene la veterana compañía. A la capacidad de dejar boquiabierto al público, se suceden las risas con uno de sus números más acertados en ese sentido, El circo invisible del canadiense Stephan Landry.

El número de contorsionismo viene de manos de un trío de Mongolia, que asume la misión de diferenciarse probando la flexibilidad de sus cuerpos y el saber hacer del equipo de diseño de vestuario y maquillaje para reforzar la fantasía.

Es en la segunda parte en la que llegan los dos números con más acróbatas sobre el escenario. Acronet reúne a artistas de cinco países diferentes en una demostración de que el dominio de la técnica transmite que es fácil cuando lo hacen profesionales entregados capaces de flotar en el aire a decenas de metros de altura.

Mientras que en Banquine son quince los que recuerdan que en el circo más es más cuando se trata de acrobacias, el británico Joe Roberts con su teatro de manos apuesta por lo más pequeño con un número que sorprende por la audacia de su sencillez.