El secreto tras el mejor proyecto cultural de Alicante: "La zarzuela te cambia la vida para siempre"

Laura Torres, Natxo Hernández y Domingo Martínez, durante uno de los ensayos en el Principal de Alicante. M. H.

La Concejalía de Cultura de Alicante ha emitido su veredicto, y este año el honor ha recaído en la Compañía Lírica Alicantina. Su propuesta de presentar la zarzuela La Bruja de Ruperto Chapí ha sido valorada como el mejor proyecto cultural de toda la convocatoria actual, pero el trabajo que hacen va más allá porque es capaz de cambiar la vida de sus integrantes.

No se trata solo de música; es una apuesta por la excelencia que celebra el 175 aniversario de Ruperto Chapí, figura clave de la música española y fundador de la SGAE. Nacho, presidente de la compañía, lo tiene claro: "Tenemos una deuda moral y artística para hacer algo en su honor".

El reconocimiento llega en un momento de expansión para la compañía, que ha sabido llevar la zarzuela más allá de los teatros convencionales. Según recuerda su presidente Natxo Hernández, han apostado por la "tradición y modernidad", llevando sus producciones incluso a salas de cine de toda España.

Para sus integrantes, la compañía es un motor de transformación personal. Domingo Martínez, quien lleva en el grupo desde 2014, describe su paso por la formación como una verdadera "explosión artística".

"La compañía lírica me ha dado la facilidad de pisar muchas tablas que antes no las pisaba, de conocer más gente que antes no conocía y de sacar facetas que tampoco conocía de mí", relata Martínez.

Fue una figura mítica de la compañía, Isa Vargas, quien le descubrió su verdadera vocación: "Me dijo: 'Tú tienes mucha vis cómica'. Y yo le digo: '¿Eso qué es?'. Yo he venido aquí a pasar un rato". Desde entonces, el actor confiesa que lleva "lo cómico en la sangre".

El compromiso es total. Domingo no solo actúa, sino que se encarga de la logística de los decorados. "Aquí no hay piedad ni vacaciones", bromea al hablar de los ensayos semanales y el duro trabajo de montaje.

De Argentina a encontrar una "familia"

El caso de la soprano Laura Torres ilustra perfectamente el poder de acogida de este proyecto. Llegó de Argentina hace apenas dos años y, en menos de un mes, ya estaba cantando con la compañía.

"Lo que encontré, habiendo hecho un cambio tan grande de vida, fue formar parte de una familia", confiesa Laura. Y valora que "siempre me recibieron con los brazos abiertos; fue un refugio para mí, lo sigue siendo".

A pesar de su formación en ópera y música sacra, e incluso sus incursiones en el rock, Laura no conocía la zarzuela. Ahora, se prepara para protagonizar uno de los grandes papeles en la representación de La Bruja.

Para la cantante, la música en la compañía ha sido un elemento de estabilidad fundamental en su proceso de adaptación. "Nos ayudó mucho como cable a tierra para la adaptación a un nuevo país, a nuevas costumbres y ritmo de vida", explica emocionada.

El broche de oro, Chapí

La compañía no se detiene. Tras una gran gala conmemorativa en el Teatro Principal de Alicante que contó con la colaboración del Teatro de la Zarzuela y la SGAE, ya preparan el gran colofón del año con el estreno de La Bruja, en este mismo escenario.

Este galardón como mejor proyecto cultural de Alicante dentro de la Convocatoria Pública de Subvenciones de la Concejalía no es solo un premio a una trayectoria, sino el reconocimiento a un grupo de personas que, a través de la lírica, han logrado que el arte sea, literalmente, algo que "cambia la vida".