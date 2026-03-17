El Teatre Arniches de Alicante lanza su traca final: 30 espectáculos y abonos desde 3 euros la función

Las protagonistas de 'La ternura', que pasará en mayo por el Arniches. Teatro de la Abadía

El Teatre Arniches de Alicante se prepara para un fin de fiesta por todo lo alto. El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha presentado este martes la programación que cerrará la temporada 2025-2026, una apuesta ambiciosa que incluye más de 30 actividades de teatro, danza, circo, música y cine entre los meses de abril y junio.

La cartelera del Arniches la han avanzado mediante una nota de prensa, ya que el centro carece de dirección actualmente desde que Alicia Garijo anunciara su jubilación en diciembre. Esta fase de temporada, aún dirigida por ella, contará con producciones de primer nivel nacional.

Y entre ellas destaca en particular la llegada el viernes 15 de mayo de La Ternura, la aclamada obra de Alfredo Sanzol que ganó el Premio Max al Mejor Espectáculo y que está producida por Olimpia Metropolitana.

El circo tendrá su espacio con la compañía valenciana Infinit, que presenta Nilu, una pieza con cuatro candidaturas a los Premios Max 2026.

La danza será otra de las grandes protagonistas con el festival Abril en Danza y la clausura de temporada el 9 de junio a cargo de Aracaladanza, referente internacional que presentará Va de Bach, ganadora del Premio Talía 2025.

Uno de los grandes atractivos del Arniches sigue siendo su política de precios. La Conselleria de Cultura destaca que mantiene su apuesta por la accesibilidad con abonos que permiten disfrutar de la cultura por muy poco.

El abono joven ofrece nueve espectáculos por solo 27 euros (lo que supone 3 euros por función), mientras que el gran abono permite ver esos mismos nueve pases por 72 euros.

La oferta se completa con la Filmoteca Valenciana, que los jueves a las 19:30 horas dedicará un ciclo especial al cineasta finlandés Aki Kaurismäki.

El teatro seguirá siendo sede de eventos clave en la ciudad como la MOVA (Mostra Visible Alacant) del 8 al 11 de abril, el Festival de Cine de Alicante y la novena edición del Torneig de Dramatúrgia.