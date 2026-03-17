El arte del rock llega al Castillo de Santa Bárbara con una muestra gratuita de 50 portadas icónicas

El arte del rock progresivo y sinfónico llega al Castillo de Santa Bárbara de Alicante con una exposición gratuita de 50 portadas icónicas.

La muestra "SymphonicArt. El arte en el rock progresivo y sinfónico", se ha inaugurado este martes para iniciar la nueva temporada de exposiciones de la fortaleza con una programación que incluye tres muestras a lo largo del año.

Los comisarios, Jorge Rodríguez y Toni Navarro, coleccionista y musicólogo, han creado un viaje al mundo del rock reuniendo 50 portadas de discos de rock sinfónico y progresivo, organizadas en seis secciones, para ofrecer una mirada a la estrecha relación entre la música y el arte visual.

En cuanto a la muestra que abre la programación, la concejal de Turismo, Ana Poquet ha señalado que el rock sinfónico "trasciende lo musical para convertirse en un movimiento artístico en sí mismo, al implicar a artistas, pintores, ilustradores y hasta arquitectos, que dejaron su impronta en las portadas de algunos de los LP más recordados de la música".

La muestra, con entrada gratuita y visitable hasta el 15 de junio, abarca desde 1967 hasta la actualidad, aunque la mayoría de las piezas pertenecen a la década de los años setenta, periodo de mayor auge del género.

En la muestra se incluyen trabajos de bandas británicas y estadounidenses, así como de grupos destacados de otros países como España, Italia o Francia.

La exposición pone el foco en este universo visual, en el que participaron no solo músicos, sino también diseñadores, pintores, fotógrafos y otros creadores que contribuyeron a definir una estética propia. Entre ellos destacan nombres de proyección internacional como Roger Dean o Storm Thorgerson, junto a otros artistas cuyas obras forman parte de la historia cultural del siglo XX.

Más allá de su valor artístico, la muestra propone también un recorrido emocional para varias generaciones, evocando recuerdos ligados a la música de bandas tan universales como Pink Floyd, Genesis o Supertramp.

La exposición podrá visitarse de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas, y está dirigida a todos los públicos: desde visitantes internacionales y cruceristas hasta turistas nacionales y público local, con un especial atractivo para quienes vivieron la época dorada de estos discos.

Más exposiciones

Poquet, cuya concejalía tiene encomendada la dinamización turística de Santa Bárbara, ha animado a los alicantinos y a visitantes a participar en las numerosas actividades que forman parte de la oferta del castillo, "el monumento más visitado de la Comunitat Valenciana con cerca de un millón de visitantes".

Durante la presentación se ha dado a conocer la programación de actividades para esta primavera, que complementa la oferta cultural. Entre las propuestas destacan el fin de semana medieval, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo;

"Los misterios del Castillo de Santa Bárbara", una visita teatralizada nocturna con pases programados entre marzo y mayo; y la novedad del Lunes de Mona, que tendrá lugar en el Patio de Armas y el Baluarte de Santa Ana.

Asimismo, se ha avanzado una de las próximas exposiciones que se inaugurará en junio, "El joven reportero y sus aventuras en el Castillo de Santa Bárbara", que formará parte de la programación cultural del castillo en los próximos meses.