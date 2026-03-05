Pablo Álvarez gana el premio Azorín 2026 con 'La necesidad de amar'

Pablo Álvarez gana el premio Azorín de novela 2026 con La necesidad de amar. El editor, reconvertido en agente, da ahora este salto literario por la puerta grande del grupo Planeta y se lleva los 45.000 euros con que está dotado el galardón.

La novela, ambientada en 1987, cuenta cómo Martí obtiene una beca en Roma para escribir sobre Beatrice Cenci, una heroína del Renacimiento. Sin embargo, su proyecto queda desplazado por la intensa relación que entabla con una extravagante pareja que marcará su vida. Años después, el joven escritor convertirá culpa y memoria en literatura.

El argumento surgió a raíz de un viaje que realizó a la capital de Italia hace una década, en la que promete una historia intensa y misteriosa.

En un emotivo discurso en el que empezó bromeando que no había ganado uno desde que era un niño, Álvarez termina dedicándolo a su padre, fallecido hace unos meses.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, destaca en una rápida y ágil gala, que "los escritores emergentes no son únicamente autores que empiezan, sino personas que no renuncian a hacerse preguntas incómodas".

Esta edición ha vuelto a batir récord de presentación de originales, desde que cambiaron las reglas y se permitió que se presentaran en línea. Así han sido 735 las novelas que se han presentado, procedentes principalmente de España.

