México, Colombia y Ecuador traen su versión de la Conquista de Amércia a Alicante de la mano de Héroes de Cavite

La Asociación cultural Héroes de Cavite recala de nuevo en Alicante con una conferencia centrada en la mirada indígena sobre la hispanidad, en plena gira por distintas ciudades de España. Bajo el título El mundo indígena en el ámbito hispano, el acto se celebrará el lunes 9 de marzo de 2026, a las 18.30 horas, en la sede de la Cámara de Comercio de Alicante, en la calle Cervantes, 3, con acceso gratuito hasta completar aforo.

Los protagonistas serán John Alejandro Ricaurte Cartagena (Medellín, Colombia), Maher Sarabino Díaz (Otavalo, Ecuador) e Iván Pérez Corona (Tlaxcala, México). Se trata de tres voces indígenas que participan en una gira organizada por Héroes de Cavite por más de una decena de ciudades españolas entre febrero y marzo.

“Vienen a dar su visión de la hispanidad y de cómo los pueblos originarios estaban representados y presentes en la sociedad de ese momento”, explica el coordinador de la asociación en Alicante, Álvaro Cremades.

Cremades subraya que el ponente mexicano es tlaxcalteca y que una de las claves de la charla será el papel de Tlaxcala en la conquista de México. “En realidad los que hicieron la conquista fueron ellos por número de población, y Tlaxcala nunca ha visto aquello como una invasión”, sostiene, reivindicando un relato menos simplificado de la historia compartida entre España y los pueblos indígenas.

Héroes de Cavite nació en Cartagena en 2020 y, en apenas cinco años, asegura estar presente en más de 30 provincias españolas y en una veintena de países de los cinco continentes, con más de 500 actividades culturales organizadas solo en 2025. “Somos una asociación cultural, no política; es un acto cultural en el que vienen conferenciantes para hablar de historia”, recalca Cremades, que coordina un grupo local que reúne a decenas de socios y simpatizantes y llena de forma habitual conferencias en Alicante y su entorno.

El coordinador defiende que el discurso en torno a la hispanidad no es patrimonio de ninguna ideología concreta. “Se puede creer en la hispanidad desde cualquier ideología; uno de nuestros ponentes habituales se define como comunista, y eso demuestra que lo importante aquí es la historia compartida, no las etiquetas”, apunta, aludiendo también a los prejuicios con los que, a su juicio, todavía se enfrenta la asociación.

“Nuestro objetivo es atraer a gente de toda la provincia; solemos llenar con público que viene de Torrevieja, Elda, Alcoy, Denia o Benidorm”, destaca Cremades.

Además de la cita del día 9, el coordinador adelanta que la gira indígena tendrá continuidad a finales de mes con una nueva conferencia, previsiblemente en Sant Joan el 22 de marzo, con la participación del peruano Rafael Aita. Con este ciclo, Héroes de Cavite busca reforzar en Alicante un debate sereno sobre la historia común del mundo hispano desde la perspectiva de quienes se reivindican como pueblos originarios, alejándose de términos como “Latinoamérica” que, según los propios ponentes, consideran inadecuados.