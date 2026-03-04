Costa Sonora 2026 calienta motores en Alicante con récord de entradas y un cartel lleno de ritmo urbano

Alicante afina los preparativos para la segunda edición de Costa Sonora, que se celebrará los días 3 y 4 de abril y que ya ha superado las 5.000 entradas vendidas, a un mes todavía de que empiece la fiesta.

Todo apunta a que el festival volverá a batir récords de asistencia, confirmando la gran expectación que despierta entre el público joven de todo el país.

La organización ha revelado la distribución de artistas por jornadas y la venta de entradas diarias, una fórmula que permitirá disfrutar del evento de forma flexible sin perder su esencia: música, energía y cultura urbana en un entorno único.

Pura vibra urbana

La primera jornada estará encabezada por Kidd Keo, uno de los grandes referentes del trap nacional. Le acompañarán La Pantera, D.Valentino y Metrika, representantes del sonido urbano que domina las nuevas generaciones.

Además, se sumarán Lewis Potter, Micko YS, Zenyi, Yeiko x Toni y otros nombres que garantizan un arranque de fin de semana lleno de ritmo y actitud.

El cierre llegará de la mano de Yung Beef, pionero del trap en español y figura clave del movimiento underground. Junto a él actuarán MVRK, Soge Culebra, Funzo y Lorna, completando un cartel potente que promete una noche de pura energía y conexión con el público.

Costa Emergentes 2026

El compromiso de Costa Sonora con los nuevos talentos se materializa un año más a través del concurso Costa Emergentes, que impulsa a artistas noveles y les abre las puertas del cartel oficial.

En esta edición se han inscrito más de 50 participantes, con un proceso que ha movilizado a miles de seguidores y ha acumulado más de 100.000 votos.

El ganador ha sido Chacoma, que actuará en el festival junto a otros emergentes como Lewis Potter, Sweetwave, Zenyi y Micko, consolidando a Costa Sonora como una plataforma real para la nueva generación de la música urbana.

DJ sets, gastronomía y ambiente

El festival amplía su propuesta con la incorporación de DJs como Alex Selas, Tiger, Msbt, La Trampa, Dani Yllana, Vukko y Dani Groove, que mantendrán la fiesta activa sin descanso durante todo el fin de semana. Además, el público encontrará una zona gastronómica con hamburguesas, hotdogs, cocina mexicana, brioche, chicken foodtruck y otras opciones para recargar energía entre concierto y concierto.

Con más de treinta artistas sobre el escenario y una propuesta que mezcla música, arte y comunidad, Costa Sonora reafirma su posición como el gran punto de partida de la temporada de festivales urbanos en España.

El ambiente primaveral, la cercanía del mar y la vitalidad mediterránea hacen de Alicante el escenario perfecto para acoger a miles de asistentes que viven la música como una forma de identidad. Todas las modalidades de entrada e información adicional están disponibles en www.costasonora.es.