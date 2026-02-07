Gauchos, motos y emociones: así es ‘Cyborg’, el nuevo show del Circo Raluy Legacy en Alicante

Cyborg bajo la carpa del Raluy Legacyy aterriza en Alicante con un mensaje tan futurista como humano: la tecnología nunca podrá sustituir la necesidad de sentir, emocionarse y compartir en familia. Se trata de un circo que suma más de cien años de historia y seis generaciones dedicadas al circo como forma de vida. Desde las viejas caravanas de los años 20 hasta los actuales sistemas digitales de sonido y luces, la familia ha sabido combinar tradición y vanguardia sin perder la esencia del circo clásico.

Hoy el proyecto está en manos de Louisa y Kerry Raluy, cuarta generación de la saga, que crecieron entre pista, carretera y focos. A su lado, miembros clave como Jerzy Swider y Jean Christophe Fournier completan la cúpula artística y organizativa.

Louisa y Kerry han convertido al Circo Raluy Legacy en el único circo de Europa dirigido por dos mujeres, un hito en un mundo históricamente masculino. Artistas, empresarias y madres, han sabido transformar el legado en una propuesta contemporánea que dialoga con el público del siglo XXI, habituado al impacto visual y a los ritmos vertiginosos. El relevo ya está en marcha con sus hijas, Emily y Niedziela, que crecieron entrenando entre monociclos, cuerdas y patines, y hoy encarnan esa mezcla de riesgo, elegancia y pasión que define al Raluy.

Cyborg, como demostró anoche la gala inaugural en Alicante, es un espectáculo que fusiona pasado y futuro: caravanas históricas, estética retro y una puesta en escena casi cinematográfica con tecnología, efectos especiales, luces y máquinas rugiendo sobre la pista.

El show presenta más de 25 artistas internacionales en números de alto voltaje, donde destacan el mítico Globo de la Muerte en plena oscuridad y criaturas casi robóticas que parecen salidas de otro universo. Entre los números más innovadores sobresalen el de los gauchos, que juega con el ritmo, las boleadoras y una energía casi tribal, y las motos, que elevan la adrenalina hasta el límite dentro de la cúpula metálica. Todo ello se envuelve en una narrativa clara: por muchas prótesis tecnológicas que imaginemos, lo que de verdad nos hace humanos son las emociones compartidas en torno a la pista.

Louisa y Kerry, en su propio espectáculo del Circo Raluy Legacy. H.F.

Dimitri, humor y circo para todos

El hilo conductor de Cyborg es Dimitri -quien ya hiciese las delicias de los niños alicantinos hace dos años con otro show-, maestro de ceremonias que hilvana los números con humor, complicidad y guiños constantes al público, especialmente a los más pequeños. Sus intervenciones alivian la tensión tras los momentos de riesgo y refuerzan la idea de que el circo es un juego colectivo donde la risa también es una proeza.

De este modo, bajo la carpa del Raluy Legacy, familias enteras encuentran un espectáculo pensado para todas las edades, con números que combinan vértigo, poesía visual, comicidad y sorpresa. A la salida, no es raro ver a los niños tratando de imitar acrobacias entre las butacas, señal de que la magia del circo sigue funcionando generación tras generación.

Dimitri, el maestro de ceremonias. H.F.

Alicante, fechas y entradas

El Circo Raluy Legacy ha instalado su carpa en Alicante, en la Avenida Doctor Rico, s/n, transformando este enclave urbano en un universo futurista hasta el 1 de marzo de 2026. El estreno de Cyborg en la ciudad ayer, ofrece funciones repartidas a lo largo de todo el mes. Las entradas se pueden adquirir en la web oficial circoraluy.com, así como en taquilla y en distintas plataformas de venta anticipada. Los precios parten aproximadamente desde 10–12 euros en algunas funciones y promociones, y se sitúan en torno a 13,50–14,90 euros para la mayoría de localidades, con ofertas puntuales como grada con descuento desde 8 euros.