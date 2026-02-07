Ellas son la fiesta de 'Mamma Mia!' en Alicante: "Las mujeres llevan las riendas"

Las blancas y empinadas callejuelas del barrio de Santa Cruz podrían ser las de la isla griega que protagoniza el musical Mamma Mia!. El fenómeno de ABBA está en la ciudad de Alicante hasta el 22 de febrero y sus tres protagonistas salen para EL ESPAÑOL a recorrerlo, prueba de que, en la escena y fuera de ella, "las mujeres llevan las riendas".

Verónica Ronda, Ylenia Baglietto y Noemí Gallego son Donna, Tania y Rosie, las tres amigas que conformaron el grupo las Dynamos y que se reúnen por la boda de la hija de la primera. Esa trama lleva desde 2004 atrayendo al público en España y pueden presumir de hacerlo por millones. En Alicante serán fácilmente el espectáculo más visto del año del Teatro Principal.

"El público alicantino nos está sorprendiendo muchísimo para bien. Entran en todo desde el principio de la función y para nosotras es muy fácil trabajar aquí", confiesa Ylenia. Por su parte, Verónica destaca la conexión emocional: "Ayer una señora nos gritaba: 'Me habéis hecho llorar'. Es una fantasía que el público viaje con nosotros y vibre de alegría".

Para Noemí, esta visita es especial por sus raíces: "Tengo familia aquí y el público alicantino es muy de teatro, están muy abiertos a cualquier historia y se nota que son muy entregados".

El espectáculo destaca por ser una historia donde ellas llevan la voz cantante. "Es un musical en el que las mujeres tienen esa fuerza y ese protagonismo que realmente tienen en la vida", explica Ylenia. "Durante toda nuestra vida hemos estado en un segundo plano y ya es hora de que se nos dé el nombre que nos merecemos".

Verónica, que encarna a la carismática Donna, subraya la importancia de la madurez en el escenario. "Es fantástico reivindicar nuestro lugar como actrices maduras; Donna es un homenaje a las mujeres que deciden tirar adelante solas, con fe en sí mismas".

La actriz recalca que el motor de la obra no es solo el romance: "No creo que sea un tema romántico. Donna está enamorada de su hija y de la vida que lleva. Ese es el gran tema de la función".

Amistad sobre las tablas

La relación entre las tres actrices traspasa la ficción. Noemí define su vínculo como "el ejemplo de la amistad de tres mujeres muy distintas, luchadoras y valientes que no necesitan etiquetas". Noemí, además, afronta el reto de ser la alternante de Donna: "Es muy enriquecedor, es vivir dos vidas distintas en el mismo montaje".

Ylenia también comparte esta experiencia de alternar papeles, algo que exige una gran agilidad mental. "En el cerebro hay como diferentes líneas. Cuando coges la de un personaje, tu cerebro tira, aunque a veces se te escape una frase del día anterior", bromea la actriz.

Tras 26 años desde que se estrenara en Londres, Mamma Mia! sigue sintiéndose fresco. "Es un bombón de personaje que te permite entrar en un estado de felicidad absoluto y homenajear el amor materno-filial", afirma Ronda.

Tras su estancia en Alicante, la compañía pondrá rumbo a Valencia a partir del 11 de abril, como parte de la larga gira por España. Para sobrevivirla, las actrices han creado un espacio propio. "La compañía entera hacemos un poco de hogar entre nosotros; nos cuidamos porque estamos lejos de la familia", explica Verónica.

"Es importante hacer familia porque eso se nota en el escenario. Hace que el espectáculo sea mágico para el espectador por el buen rollo que hay entre nosotros", concluye la actriz sobre este fenómeno que sigue llenando teatros, como las más de 19.000 entradas vendidas de momento en Alicante.