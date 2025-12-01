Nyeleti, de pequeña flamenca en Dénia al musical número 1 en España y su ácida denuncia del racismo: "El mejor escrito"

Tiene la crítica más ácida y las risas más salvajes que ofrece el teatro musical en España ahora mismo. Por ello The book of mormon tiene once premios del sector, incluido el del mejor espectáculo, y en él participa la artista de Dénia Nyeleti Tomás que recuerda con cariño cuando se vestía de flamenca de pequeña mientras ahora actúa en el premiado montaje: "El mejor escrito".

Todo un logro en el que Nyeleti Tomás reconoce con modestia a EL ESPAÑOL que "tampoco me considero cantante". Y es que su trayectoria profesional se inició en "el mundo del baile y en concreto danza urbana". Ese currículum le permitió entrar en esta obra que ya va por su tercera temporada, ahora en el teatro Rialto de Madrid, y con la que recibe a muchos alicantinos.

Su llegada al proyecto fue casi accidental, animada por una compañera. Las exigencias de la convocatoria eran elevadas: "Alto nivel de canto, alto nivel de interpretación y una técnica de baile". De hecho, su audición fue enviada fuera de convocatoria.

Al presentarse a las pruebas, Tomás se enfrentó a lo que recuerda un guion desconcertante. "No soy actriz y de repente recibo una separata en la cual tengo que interpretar a tres o cuatro personajes a la vez". Inicialmente, el material le resultó incomprensible. La audición incluía escenas de alto contraste, y Nyeleti no entendía nada del contexto de la obra.

No fue hasta que recibió el libreto completo que comprendió la magnitud del proyecto. Al leer el guion entero, supo que estaba ante algo excepcional: "Yo ahí dije, 'Vale, puede ser el mejor musical que haya leído, o sea, el mejor guionizado como mínimo que haya leído en mi vida'".

¿Qué es lo que hace así esta obra escrita por los creadores de South Park y Frozen? La clave radica en su audacia y profundidad, ya que los autores no dejan "pollo sin cabeza", abordando temas como el sida o la pederastia en una sátira en la que no tienen piedad.

Nyeleti Tomás destaca la paradoja de usar temas tan "bestias" para transmitir un mensaje profundo: "¿Cómo puede ser que hablando de cosas tan bestias, haciendo parodia, realmente haya un mensaje tan bestia detrás?". Ella valora que la obra trata de "muchos temas muy profundos que calan dentro de la sociedad".

La obra aborda de forma punzante la visión occidental y la superioridad blanca, temas que resuenan especialmente con la experiencia de Tomás, nacida en Dénia, "mi madre es valenciana, y mi padre es de Mozambique". Aunque de pequeña se mudó a Barcelona por cuestiones laborales de su padre, sus inicios en la danza fueron en la Marina Alta, haciendo "flamenco".

Desde el inicio de los ensayos, la actriz sintió la necesidad de compartir el material con sus seres queridos: "Llevaba una semana de ensayos y ya le decía a mi familia, 'Tengo unas ganas de que lo vengáis a ver...'. No me podía aguantar a que la gente lo viera". "Se aborda muy bien y muy al límite todo este tema de racismo, imperialismo y colonialismo de una forma tan satírica", explica.

El salvador blanco

Para ella, el musical critica más el imperialismo que el racismo puro. "Creo que de lo que estamos hablando más aquí es de imperialismo y cómo es la superioridad blanca de la gente cuando viene". Y no por ello de forma moralizante porque "muchas veces el público ni siquiera se da cuenta de que se está hablando de eso".

La actriz describe cómo la gente de Occidente se acerca a los países "tercermundistas económicos o sociales" creyendo que su presencia es un favor, sin que muchas veces les hayan pedido que vayan. Y así lo dice uno de los mormones a los que envía en misión a África cuando le hablan de una zona afectada: "Nunca ha estado, pero seguro que es una pasada".

Su pasión por el baile comenzó siendo muy pequeña. A los dos años, le pidió a su madre unirse a la escuela de danza. La actriz recuerda con humor su obsesión infantil por el vestuario: "Mi madre siempre me decía que no me lo quitaba ni para dormir. O sea, yo dormía con los tacones de flamenco puestos, con la falda puesta".

A pesar de vivir en Madrid desde hace más de tres años, Tomás siente una conexión especial con su tierra. "Soy de Barcelona porque he vivido toda mi vida allá. Soy de Alicante porque he nacido allá", razona. Y añade que le hace gracia encontrarse con mucho talento de Alicante en el sector profesional en Madrid.

A pesar de la frenética agenda, Nyeleti Tomás no tiene planes de dejar The Book of Mormon pronto. "Voy a seguir aquí porque sorprendentemente después de 600 funciones sigo disfrutándolas: sigo disfrutando con mis compañeros, sigo disfrutando del material", asegura.

Mientras le permitan quedarse, ella seguirá en el musical. Además, mantiene activa su formación en danza y continúa audicionando para otros proyectos. Tras estimar haber realizado más de cuatrocientas funciones del musical, su vida sigue siendo muy activa. Este año ha compaginado el musical con una gira como corista de una banda de Gandia, La Raíz.