Conchi Rodríguez estrena 'Emblanco' este viernes en Las Cigarreras: "En la cocina también se cuecen las revoluciones"

Para Conchi Rodríguez Martínez, bailarina, diseñadora y ahora también directora, el arte es como respirar, una forma polifacética y natural de expresarse.

Mientras atiende el teléfono para EL ESPAÑOL, recuerda con emoción la fecha de este viernes 31 de octubre, cuando estrenará su primera obra Emblanco en Las Cigarreras de Alicante, un trabajo que huele a caldo malagueño, a conversación de cocina y a liberación femenina.

“Para mí todo surgió de forma natural, mi madre vivió en Málaga, y ese plato, el emblanco, se hacía mucho en casa. Lo preparo siempre que me apetece algo ligero, pero no recuerdo en qué momento exacto pensé en unirlo a la obra. Quizá fue cuando supe que también lo llamaban matamaríos”, asegura.

En Emblanco, cuatro mujeres se reúnen en una cocina para hablar, cocinar, reír y cuestionar. Una obra que visibiliza esas charlas entre fogones que, sin grandes gestos, han ido transformando lo que entendemos por ser mujer.

Lo cotidiano

“Todo parte de algo muy cotidiano”, explica Conchi. “De pronto te das cuenta de que ese universo doméstico puede contener la mayor de las revoluciones”.

La voz narrativa de la pieza la pone su tía, a través de audios de WhatsApp reales. “Iba a escribir un texto, pero al escuchar sus mensajes pensé que ahí ya estaba la historia contada, y además era auténtica. No necesitaba inventar nada.”

En esos audios aparecen anécdotas familiares, comentarios sobre la vida, el yoga facial e incluso lo divino. “Mi tía cuenta cómo su hijo se curó de una meningitis en dos días, y eso marca el tono espiritual de la obra.”

El vestuario, pieza clave, corre también a cargo de Conchi y su firma Möh Estudio. Al principio, las intérpretes visten con vestidos de flores, en una estética que evoca los años 50 o 60.

Luego, los trajes se transforman en capuchas que cubren el cabello, vestidos que devoran a quienes los llevan, hasta llegar a una desnudez simbólica, cubierta solo por manteles blancos. “Es una metáfora de liberación. De cómo el cuerpo y la identidad se reapropian de su espacio”, resume.

Conchi se ríe al contar que no iba a salir a escena, pero una de las bailarinas ha tenido un imprevisto y tendrá que sustituirla. “Es un gustazo rodearme de gente tan buena.” Entre ellos, una cantante que debuta sobre el escenario y un creador sonoro que ha compuesto la música original.

El estreno de este viernes será especial también por el lugar: Las Cigarreras, espacio con historia femenina. “No lo elegí por eso, salió así. Presenté el proyecto a la convocatoria Alicante Escena y fue seleccionado. Pero me gusta pensar que hay cierta conexión con las mujeres que trabajaron ahí, charlando entre ellas mientras liaban tabaco. Es precioso.”

Emblanco (o matamaríos) es su primera obra como directora, pero Conchi no llega de nuevas. Es titulada en Pedagogía de la Danza, residente artística del Consorci de Museus, finalista en varios certámenes de moda y creadora del sello Möh Estudio, que ha vestido a Zahara, Lorena Castell o Marta Hazas.

“Yo en realidad me veo un poco como una directora de orquesta”, confiesa. “Me rodeo de gente buena, de personas bonitas. Si no fuera por el equipo, esto no existiría.”

Y aunque su marca de moda también pide espacio, pues: “Este año me quedé a una posición de entrar en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid”, comenta entre risas, ahora su foco está completamente en Emblanco. “Primero quiero centrarme en esta obra y disfrutarla. Ya vendrán más proyectos.”

Emblanco se estrena este viernes 31 de octubre a las 20:30 en Las Cigarreras (Alicante), dentro del ciclo Alicante Escena.