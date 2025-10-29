Alicante lleva al teatro la poesía y la tragedia detrás de las historias de la dana: "La gente necesita que la escuchen"

El 29 de octubre de 2024 el agua se cobraba la vida de 229 personas en la provincia de Valencia. Lo que sucedió aquel martes y durante los días siguientes se ha contado en las noticias, en libros y en documentales. Ahora Alicante lo lleva al teatro gracias al trabajo de diez autores que recogen diez testimonios. "La gente necesita que la escuchen", cuenta una de las coordinadoras.

La Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos presentará esos textos el 7 de noviembre, dentro de la nueva edición de los Cuadernos de Dramaturgia que coordina Xavi Puchades. Y de encontrar estas historias y contactar con los autores se encargaron Lucía Sáez y Ester Medrano, de la compañía La Subterránea.

"Lo primero que hacemos es pensar cómo se puede abordar para que sean historias que sean social y artísticamente interesantes", cuenta Lucía a EL ESPAÑOL. Para ello se recorrieron las poblaciones afectadas, desde Utiel a Guadassuar, e investigaron qué personas habían tratado el tema y de qué forma.

A través de su compañía ambas ya tenían experiencia en proyectos de esta clase. "En La Subterránea hacemos mucho trabajo de mediación" explica sobre un método que tiene mucho de implicación personal. "Todo te transforma, pero creemos firmemente en que hay que hablar de eso y eso es lo que hace que lo podamos hacer", razona.

Convertir en un texto teatral lo que sucedió en la dana les llegó en el momento justo. "Cuando pasó la dana, pensábamos qué podíamos hacer más allá de ir a barrer", recuerda, "y Ester Medrano me dijo 'igual no es este nuestro momento'. Justo un año después sienten que "esta es nuestra forma de ayudar".

Ambas se han encargado de llevar a una decena de los más reconocidos autores de la Comunitat Valenciana a escuchar los testimonios. Xavo Giménez, Víctor Sánchez, Rafa Segura, Sonia Alejo, Ion Aloiz, Isabel Martí, Mafalda Bellido, Begoña Tena, Alberto Martín y Arantxa Cortés forman este equipo que ha creado sus respectivas escenas.

Un proceso en el que destaca que han querido llevar mucho cuidado: "Se hace un encuentro presencial en el que estamos para que los testimonios se sientan cómodos con lo que se va a contar". "A partir de ahí cada autor es libre de escribir lo que quiera", puntualiza.

"De cada uno de los encuentros nos íbamos con el cuerpo removido", reconoce Lucía, "pero con una sensación positiva de emoción porque pensábamos que es muy importante contar las historias".

Y que fuera en el teatro "es una herramienta muy maravillosa para ponerte en la piel de los demás y poder hablar desde puntos de vista que por intentar ser un poco más objetivos los periodistas y políticos no se puede". "Aquí no ha hecho falta hipérbole para nada porque era imposible imaginar algunas de las cosas que se contaban", destaca.