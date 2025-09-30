El arte abstracto conquista el Ayuntamiento de San Vicente con obras inéditas de Bañuls

La exposición del artista Miguel Bañuls en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig se transforma en un espacio dedicado al arte con la nueva exposición del escultor Miguel Bañuls que permanecerá en el municipio hasta finales de noviembre.

El concejal de Cultura, Óscar Lillo, ha invitado a toda la ciudadanía a visitar esta selección "porque es una oportunidad para poder ver trabajos inéditos de Bañuls, heredero del talento de una de las familias de artistas alicantinos más prestigiosas".

La propuesta de Bañuls muestra al público por primera vez su obra ‘Espacio curvo’, una escultura móvil de grandes dimensiones ambientada con iluminación que protagoniza el espacio de acceso al Consistorio.

El autor ha detallado que este trabajo "se presenta suspendido en el magnífico y minimalista espacio que invita a sentir cómo el arte puede participar intuitiva y lúdicamente de la geometría diferencial, desarrollada hace más de un siglo, y que sirve para explicar el funcionamiento del universo que habitamos".

Para acompañar esta pieza, el escultor ha seleccionado otra titulada ‘Espacio robado’ que, en contraste con la anterior, está al nivel suelo.

Bañuls ha aclarado que la pieza, cedida temporalmente por el Instituto de Cultura Alicantina Juan Gil-Albert, está fundamentada en la noción de que "curvar un mismo sólido provoca que ocupe un mayor tamaño, en un juego de significado profundamente simbólico".

El artista abstracto traslada con esta exposición "la atracción por un universo donde las líneas paralelas al final se cortan, donde la suma de los ángulos de un rectángulo no es de 180 grados, donde la línea recta no es la distancia más corta o donde esta varía con la velocidad".

A la inauguración de la muestra de Bañuls ha asistido el alcalde de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual, acompañado del concejal de Cultura y de numeroso público que ha podido ver, por primera vez, la combinación de las dos esculturas metálicas de gran tamaño que se podrán visitar en el hall del Ayuntamiento en horario de 9 a 20 horas hasta el 30 de noviembre.