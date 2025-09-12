El Arniches más ambicioso apuesta por el teatro de la Comunitat Valenciana y trae tres estrenos nacionales

El Arniches presenta una de sus programaciones de otoño más ambiciosas con el estreno en España de tres producciones y la apuesta por las compañías de la Comunitat Valenciana.

La más especial de todas ellas, como resalta la Secretaria Autonómica de Cultura Pilar Tébar, será Encendidas. Esta versión que hace Hongaresa de las poesías de la Premio Nacional Paca Aguirre surgió a partir de la inauguración de la exposición de Lorenzo Aguirre en el Mubag.

Tébar valora que esta función que se verá el 25 de octubre y servirá como colofón de la muestra del padre de una autora de Alicante que personalmente conoció. Por este trabajo y el resto de propuestas, hasta 40, que acogerá el Arniches felicita a Alicia Garijo por el nivel de la programación.

Si este montaje es prueba de la voluntad de Tébar de construir puentes entre administraciones, Garijo resalta que las actividades previstas de octubre a diciembre también van en esa línea. Ahí cuentan Circarte, el premio Evarist García o la Muestra de Teatro, Festitíteres, la gala del Smartphone Film Festival y los Erasmus de la Universitat de València.

La delegada del Institut Valencià de Cultura recalca también la importancia de la campaña escolar, "una de las apuestas más firmes", como también lo son el circo y la danza "con al menos una representación mensual de cada una".

Entre esos pilares destaca el compromiso con la creación local ya que habrá 14 compañías valencianas y los estrenos absolutos: Los días lentos de Lola Blasco, Fuga de Wako Danza y un tercero dentro de la renovada Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.

Entre las propuestas para estos meses que destacan está la inauguración de temporada el 10 de octubre con Afectuosamente suyo, Jack el destripador de Javier Sahuquillo con el alicantino Toni Misó y que será la primera de las compañías valencianas que pasarán.

La Premio Nacional de Danza Lorena Nogal trae un proyecto personal, Habitación 444 el 18 de octubre y el 24 de ese mes llegará Vulcano, del Centro Dramático Nacional con Andrea Jiménez, de esta última destaca Garijo que es una habitual de los escenarios del Arniches y el texto de Victoria Szpunberg, recién elegida Premio Nacional de Literatura Dramática.

Otra ganadora en esa categoría fue la alicantina Lola Blasco, que ya tuvo el privilegio de estrenar e inaugurar la Muestra, y ahora lo hará de nuevo el 7 de noviembre. Una producción propia del IVC que hará íntegramente su producción en la ciudad.